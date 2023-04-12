北京黄沙滚滚 巴西总统访华团首站上海

巴西/中国

巴西总统卢拉率领一个两百多人的庞大代表团，今天周三开始访问中国，他并没有像有网民形容的那样，驾着黄风飞抵北京，而是从上海开始这次访问。卢拉定于周五在北京与中国国家主席习近平举行双边会谈。

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北京昨天黄沙滚滚之后，今天4月12日中央气象台发布“沙尘暴”蓝色预警称：4月12日早晨至13日早晨北京继续有沙尘暴，尽管此预警也提到上海等地有扬沙或浮尘天气，不过一般而言上海很少受沙尘暴影响。

据介绍，巴西总统卢拉将在上海会见商业领袖，参观金砖国家集团开发银行总部大楼，并于明天13日出席他的亲密战友，巴西前总统罗塞夫出任金砖开发银行行长的就职典礼。

据费加罗报记者Michel Leclercq报道，卢拉在上海停留后，此次访问的重点是周五在北京与这个共产国家无可争议的统治者习近平会面，并共进晚餐。卢拉还将会见中国其他高官，如总理李强和全国人大委员长赵乐际。

评论

据法国《世界报》说，卢拉希望让习近平在解决乌克兰战争问题上“发挥领导”作用。而习近平则希望卢拉让巴西融入中国的"新一带一路"计划。

法国《费加罗》报称：“卢拉正在将巴西扔进中国的怀抱”，并说，“巴西总统对北京的雄心勃勃的访问是为中国在拉美的影响力做贡献”。

据总部位于纽约的《蓬勃》新闻说，卢拉在访问美国一个月后访问中国，他将在上海访问华为的工厂，这可能会激怒美国。而访问华为表明，卢拉不会在中美斗争中选边站。

法国新闻台Franceinfo指出，巴西总统卢拉本次访问中国，打算在乌克兰问题和经济问题上与北京结成联盟。

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