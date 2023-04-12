日本《外交蓝皮书》关切中俄军事合作

日本/中俄

日本外务省的新版《外交蓝皮书》关切俄中加强军事合作，提出“部分国家急速且不透明地强化军事实力”，以及“国际社会对台海和平与稳定担忧升温”。

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据日本NHK报道，日本新版外交蓝皮书4月11日在日本内阁会议上进行了报告。该蓝皮书将2022年视为“历史转折期”，强烈谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为是动摇国际秩序根基的暴行，并指出“世界上无论哪个国家和地区都绝对不能隔岸观火”。

该蓝皮书认为，俄罗斯正在加强与中国的军事合作，在此之上，针对中俄两国军队在日本周边增加频次、持续开展联合行动一事，强调称，从日本安全的角度出发，对此事保持严重关切，并予以密切关注。

有关中国，蓝皮书一方面指出日中关系是重要的双边关系之一，一方面明确写道，中国的对外姿态和军事动向对于加强以法治为基础的国际秩序是“前所未有的最大战略挑战”，并表示，日本应以综合国力和与同盟国及志同道合的国家紧密合作来予以应对。

另据共同社说，日本新版外交蓝皮书以不点名的方式分析称，“部分国家急速且不透明地强化军事实力，基于自身历史观和价值观，加强了挑战现有国际秩序的姿态和自我主张”。

这个蓝皮书提及台湾局势时称，“对于台湾海峡的和平与稳定，整个国际社会担忧急剧升温”。

围绕核裁军与核不扩散，蓝皮书说明称，“将以与盟友美国的信赖关系为基础，同时采取现实且可实践的举措”。措辞体现了对美国“核保护伞”以及核裁军与核不扩散均予以重视的首相岸田文雄的意向。但对于签署和批准《禁止核武器条约》，则写明“没有一个拥核国家参加”，仍表现出消极态度。

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