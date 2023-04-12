法国一艘护卫舰穿过台湾海峡

法国/护卫舰/台海

法国护卫舰Prairial（后）与菲律宾海岸警卫队一艘船舰在演习中并肩航行。法国海军2023年3月24日通过法国驻马尼拉大使馆提供的未注明日期照片。

《挑战》杂志网站4月11日独家报道说，当马克龙与习近平会面就台湾问题发表评论引发争议时，法国护卫舰普拉亚尔号穿越北京称拥有主权的台湾海峡，当时中国军队正在那里进行恐吓台湾的军事行动。

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据法国《挑战》（challenges.fr）网站说，马克龙有关台湾的立场引发争论与中国针对台湾的军事演习的时间相一致。

该网站说，法国护卫舰普拉亚尔(La Prairial)周末在中华人民共和国（PRC）围绕台湾的包围演习中，穿越了台湾海峡。

而对于法国外交官和军方来说，这是要以行动证明，法国总统马克龙并没有放弃他的原则。那就是，在台湾问题上"既不跟着美国的节奏"，也不跟着"中国的过度反应"。

这艘法国船是在分隔中国和台湾领土的85公里长的国际海域航行的。在这里，适用“主权国家之间的航行自由”的原则。

但北京声称对台湾海峡拥有主权，并对外国军舰通过那里越来越不满，甚至到了有计划地、公开地试图阻止它们的地步。

去年，中国外交部宣布，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权"。并说，"一些国家认为台湾海峡是'国际水域'的一部分的说法是错误的"。而华盛顿与其盟友则一致反驳称上述水域确实是"国际水道"。

《挑战》杂志网站说，如果中国突然授予自己“过滤”通过台湾海峡的军用船只的权利，那么中国将拥有巨大的力量向邻国施压。 例如，每年有2500艘日本商船使用这个通道。

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