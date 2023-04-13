卢拉：巴西正 "重返 "国际舞台

巴西/中国

巴西总统卢拉周四（4月13号）在对中国进行国事访问的第一天表示，巴西正在 "重返 "国际舞台。据法新社报道，这次访问将重点关注乌克兰的冲突。

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报道称，这位77岁的领导人周四上午出席了巴西前左翼总统迪亚玛-罗塞夫（2011-2016）担任金砖国家新开发银行负责人的就职典礼。金砖组织是由巴西、中国、印度、俄罗斯和南非组成的新兴国家集团。

卢拉对华访问原定于3月25日至31日进行，但由于 "轻度肺炎"，医生建议他推迟访问，现在据称已经康复了。

卢拉在上海说： "巴西在全球重大决策中缺席的日子已经过去。在莫名其妙的缺席之后，我们又回到了国际舞台上。"

卢拉是巴西左派的代表人物，他承诺将把巴西置于 "新的全球地缘政治的核心"，而在他的极右翼前任贾伊尔-博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)的领导下，巴西一度被孤立。

巴西领导人在周一晚上飞往中国之前表示将加强与中国的关系，将邀请习近平来巴西进行双边会谈，向习近平展示巴西对中国投资感兴趣的国家和项目。

据法新社报道，在上海，卢拉将会见电动汽车制造商比亚迪的老板，然后访问华为的一个研究中心。

10月，比亚迪曾宣布希望在巴西北部的巴伊亚州建立一个工厂。 巴西也是华为的一个重要市场，在美国公司被禁止与其做生意后，华为在巴西找到了一条出路。

在国际议题方面，周五在北京与习近平会面时，将讨论乌克兰的冲突问题。两国的共同点是都没有对俄罗斯实施制裁。

报道称，曾在第二任期（2007-2010年）内达成伊朗和美国核协议的卢拉希望再次发挥调解人的作用。与此同时，中国正面临着越来越大的国际压力，要求它对莫斯科施加压力，使其回到谈判桌上。

卢拉的这次访问将侧重于国际政治问题，因为经济方面的问题在原计划的访问日期已经得到了处理，当时有500多名巴西商人--其中大部分来自农业贸易部门—按原计划前往了中国， 并签署了20多项合作协议。其中一项允许两国贸易以各自的货币进行，不使用美元。

中巴双边贸易在2022年达到1500亿美元，其中巴西人向中国出口了897亿美元。中国是巴西最大的出口市场，每年购买价值数十亿美元的大豆、牛肉和铁矿石。

这是卢拉第四次正式访问中国，他于今年1月开始了第三个任期。卢拉曾于2003年至2010年担任巴西总统。

在返回巴西利亚之前，卢拉将于周六前往阿拉伯联合酋长国进行为期一天的正式访问。

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