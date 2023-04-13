埃及明星法老拉美西斯二世的5大雷人之处

法国/古埃及

古埃及的伟大明星法老拉美西斯二世的棺椁和珍宝，在时隔近半世纪后重返巴黎：他的雷人事迹3000多年经久不衰。法新社介绍如下：

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漫长的统治

拉美西斯二世25岁继承了他父亲塞提一世（Séthi Ier）的王位，统治埃及大约66年，于公元前1213年左右去世，享高寿91岁，是埃及史上统治期最长的法老，在世界史上位居第三，只有法国国王路易十四（在位72年）和英国女王伊丽莎白二世（70年）超过了他。

拉美西斯二世去世时，他的许多儿子都已先他而去，他的第13子麦伦普塔（Merenptah）继承了王位，继续统治处于辉煌时期的国家。

100多名子女

拉美西斯二世至少有50个儿子和60个女儿... 法新社说，我们不知道拉美西斯二世到底有多少孩子。无论如何，都超过100个，甚至达到了126个!

众所周知，拉美西斯有很多皇妻，包括著名"最美"皇后妮菲塔莉（Néfertari），她是他的最爱，也是他第一个儿子的母亲。她死得很早。然后有了伊斯-诺弗莱特（Isis-Neferet），她是法老继承人麦伦普塔（Merenptah）的生母。

拉姆西斯二世一生至少结婚八次，他的妻子中有些是他的亲生女儿。在古埃及，娶自己女儿的法老并不罕见。此外，他还拥有一个由大约200名嫔妃组成的后宫。

对于埃及人来说，他一直都是"伟大的祖先"。所以在他之后，有九位法老以拉美西斯之名在位，以彰显他的荣耀。

棕红头发

对拉美西斯二世的木乃伊的修复显示，这位统治者在他那个时代是高个子（1.75米），红棕色头发，皮肤非常白皙。据古埃及学家德鲁什-诺布尔考特夫人（Christiane Desroches-Noblecourt）说："他有一部分闪米特族人血统，而红棕发，在埃及非常不受欢迎，因为红色让人想起一个令人憎恶的神，风暴、沙漠、混乱之神塞特的颜色。

修复他的木乃伊还发现，他还有非常糟糕的牙齿，严重的关节炎和心脏衰竭。多亏了扫描技术，科学家们刚刚重建了他45岁时和去世时的面孔。据埃及古放射学家萨哈-萨利姆（Sahar Saleem）说：“他是一个非常漂亮的国王。他的脸有一种非常埃及的感觉”。

战争与和平

拉美西斯二世作为一名伟大的武士，领导了无数次征服，并与当时的另一个大国赫梯帝国作战，尤其是卡迭石战役（位于今天的叙利亚），这是历史上最伟大的战车大战。

在这场让他险些丧命的战斗结束后，这位精明的传播宣传者，把那场战役当作一场全面胜利来庆祝。德鲁什-诺布尔考特夫人说："在他的时代，他是广告之王。任何元素都被他掌控，使其成为荣耀他的元素"。

他最终与赫梯人签订了休战协议。该条约的副本以埃及象形文字镌刻在卡纳克（Karnak），另一份以阿卡德语写在泥板上，于1906年在土耳其被发现。

这个休战协议是人类第一个保存下文字的伟大和平协议，它的复制品在联合国纽约总部展出。

伟大建设者

令人震惊的是拉美西斯二世不朽宏伟建筑的无所不在。埃及学家迪米特里-拉布瑞（Dimitri Laboury）说："这并不是埃及艺术所做的最精致的事情，但它是压倒性的。

拉美西斯二世在埃及各地都建造了宏伟建筑： 在阿布-辛贝勒（Abou-Simbel）神庙崖壁上有他21米高的巨大雕像；以他的名字命名的城市比-拉美西斯（Pi-Ramses）抢走了卢克索的风头；在孟菲斯，有一座超过10米高的巨像；在底比斯，有拉美西姆"百万年神庙"；在卢克索，有两座方尖碑（其中一座现矗立在巴黎协和广场，是1830年埃及总督梅赫梅特-阿里（Méhémet Ali ）送给法国的礼物）。

拉美西斯二世还完成了阿比多斯（Abydos）的奥西里斯（Osiris）神庙工程，并扩建了卡纳克（Karnak）神庙。他不仅是一个多产的建筑家，而且还篡改了前人的纪念建筑，用自己的徽章取代了前人的徽章，并在卡纳克神庙大厅的外墙刻画他在卡迭石战役中的英雄形象。

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