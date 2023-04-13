泄露文件：俄联邦安全局指俄罗斯国防部隐瞒战损规模

俄罗斯内讧

新一批泄露的机密情报揭示俄罗斯政府内部的深度内斗，包括俄情报部门质疑国防部给出在乌克兰战争中俄方战损人数，以及瓦格纳集团老板与国防部长之间的深刻内讧。

广告 继续浏览后续

据纽约时报4月13日报道：一批新的泄密文件描述了俄罗斯政府内部对乌克兰战争中的死伤人数的争论，俄罗斯国内情报机构指责军方隐瞒了俄罗斯的战损规模。这些额外文件不在上周泄露的53页文件当中。

美国情报官员在一份文件中说，俄罗斯主要国内情报机构，联邦安全局（F.S.B）"指责"俄罗斯国防部"掩盖了俄罗斯在乌克兰的损失"。他们补充说，这一发现凸显俄"军方官员一直不愿意将坏消息传递给指挥系统上层"。

在一份包含一系列关于乌克兰战争和其他全球热点的最新情况的文件中，日期为2月28日的条目似乎是基于美国情报机构截获的电子信息。

总的来看，这些文件突显了（许多分析人士认为的）俄罗斯总统弗拉基米尔-V-普京在13个多月的战争后未能在乌克兰取得军事胜利的几个主要原因。

其中包括：负责战争不同方面的俄罗斯机构之间的内讧和相互指责，包括联邦安全局和国防部之前的内讧。

在泄露伤亡人数的文件，鲜少有对情报系统得出结论的背景提供信息，但该文件指出，俄罗斯联邦安全局在俄罗斯政府内部的讨论中，质疑国防部自己提出的伤亡人数。

俄罗斯联邦安全局的官员认为，国防部的伤亡人数不包括俄罗斯国民警卫队、瓦格纳雇佣军或俄罗斯南部车臣共和国强人领导人拉姆赞-卡德罗夫(Ramzan Kadyrov)派遣的战士。而且克里姆林宫在乌克兰部署的各种战斗力量有时会采取相互矛盾的行动，导致俄罗斯的军事努力更加复杂化。

这个文件说，俄罗斯联邦安全局"计算出在行动中受伤和死亡的俄国人的实际人数接近11万"。

该文件没有说明俄国防部在政府内部传播的伤亡数字。而上次俄罗斯国防部发布伤亡报告是在9月份，当时国防部长谢尔盖-绍伊古（Sergei K. Shoigu）说，自战争开始以来，有5937名俄罗斯士兵死亡。

美国官员此前估计俄方战损约为20万军人。根据另一份泄露的文件，截至今年2月，俄罗斯人的伤亡人数在189,500至223,000之间，其中包括43,000人阵亡。而乌克兰的伤亡人数为124,500至131,000，包括17,500人阵亡。

新泄露的文件还提供了今年2月一场高度公开争端的新细节，在这场争端中，经营瓦格纳部队的商业大亨叶夫根尼-普里戈津指责俄罗斯军方官员扣留了他的战斗机急需的弹药。根据一份文件，普京试图亲自解决这一争端，他召集了普里戈津和绍伊古开会，据信会议于2月22日举行。

该文件说："最肯定的是，会议至少部分集中在普里戈津公开指责绍伊古，以及由此产生的他与后者的紧张关系上"。该文件使用了国防部长名字的不同译法。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅