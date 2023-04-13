泄露美国机密文件来自一个年轻枪迷（华邮）

美国泄密案

化名"OG"的男子在Discord社交网络发布了数百页机密文件2022年3月9日拍摄

据《华盛顿邮报》4月12日报道，大量美国机密文件泄露的背后有一位痴迷枪械的年轻人。这些文件包括华盛顿对中俄日益增长的影响力的看法。

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法新社说，美国政府机密的大规模泄露，暴露了华盛顿对盟国的间谍活动，揭示了乌克兰与俄罗斯战争的严峻前景，并为白宫点燃了外交战火，其背后的人是一个年轻的枪支爱好者，他与一群在冠状病毒疫情的孤立中寻找同伴的远方熟人分享了高度机密的文件。

华邮周三发表的一篇文章中说，它在匿名的情况下采访了社交网络Discord的两名成员，这是一个受游戏玩家欢迎的在线平台。一位化名为"OG"的男子在这个社交网络发布了数百页机密文件，其中一些是绝密文件，其中还有关于高级政治领导人的下落和行动的绝密报告以及关于军事力量的战术更新。地缘政治分析。对外国政府干预选举的努力的深入了解。

该报说，"OG"在几个月的时间里定期公布从他工作的军事基地复制的数百页文件。华邮补充说，被采访者拒绝说明是哪个基地。

华邮写道，那人说，"OG"每天有一部分时间是在一个禁止手机和其他电子设备的安全设施内度过的，他"花了好几个小时编写机密文件，然后在Discord服务器上与他的同伴分享"。

这是一个由大约24人组成的团体，大多数是男人和男孩，围绕着他们"对枪支、军事装备和上帝的共同热爱"，形成一个"2020年在社交网络Discord合作的俱乐部"。

华邮称，一些信息非常敏感，以至于被标记为"NOFORN"，即不能向外国公民透露。被晒到网上的文件显示，由于训练和后勤供应问题，美国情报部门对乌克兰反攻俄罗斯军队的可行性表示担忧。

法新社查阅的一份文件显示，美国对乌克兰继续抵御俄罗斯打击的能力感到担忧。

最近几天，在社交网络推特Twitter、电报群Telegram或Discord上分享了几十张文件的照片，其中的一些可能已在互联网上流传了几周，甚至几个月，才引起媒体的注意。

然而，美国当局没有公开证实这些在网上公布的文件的真实性，也尚未进行独立核实。

除了乌克兰主题外，一些文件似乎还表明美国针对其一些盟国的情报收集。此后，华盛顿试图让这些盟国放心。

现在许多文件已无法在原泄露地找到，据媒体报道，当局已经将其删除。

法新社指出，这一明显的泄密事件的影响可能是巨大的，甚至是致命的，可能会危及美国的情报来源的安全，同时给其敌人提供有价值的信息。

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