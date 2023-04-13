韩国向美国“出借”数十万枚155毫米炮弹

韩美炮弹

韩联社引述韩国政府和军工行业4月12日消息说，韩美近日就韩方向美方出借155毫米口径的炮弹达成协议。

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据路透社引述韩媒周三报道，韩国已经与美国达成协议，向美国借出50万枚155毫米炮弹，这可能使华盛顿在向乌克兰提供弹药方面具有更大的灵活性。

据韩联社说，美方曾于上世纪70年代将战备物资（WRSA-K）运入韩国。韩国在2008年从美方购买其中的155毫米口径炮弹。韩国军方一名负责人透露，虽然该炮弹制造时间已久，但实际投用不成问题。该消息说，出租期限可灵活调整。

该消息说，韩国国防部一贯坚持不向乌克兰提供杀伤性武器，而是以“最终用武主体”是美国为前提条件，向美国出口杀伤性武器。韩国国防部未证实韩美以“借还”方式进行炮弹合作的消息，但也未予否认。

东亚日报援引身份不明的政府消息来源说，首尔决定 "借出"这些炮弹，而不是出售，以尽量减少它们被用于乌克兰冲突的可能性，因为韩国的法律禁止向交战国提供武器。该报称，这些炮弹将主要由美国用来补充其库存。

该媒援引消息人士说，华盛顿去年从韩国购买了10万枚这样的炮弹，并希望在2月份购买同样数量或更多的炮弹，但首尔倾向于"在研究了其他方法以满足我们盟友的需求，同时尊重政府不向乌克兰提供致命武器的原则后，通过租赁大幅增加炮弹数量"。

虽然此文称这笔交易在上个月就已完成，但两国只确认他们正在谈判一项关于弹药供应的协议。

路透社说，韩国是美国的战略盟友，是一个主要的火炮弹药生产国。然而，由于莫斯科对平壤的影响，首尔寻求对俄罗斯采取宽容谨慎的态度。

不过，法新社1月30日首尔报道说，韩国最近草签了向波兰等欧洲国家出售数百辆坦克的合同。2023年1月30日北约秘书长斯托尔滕贝格到访韩国时，敦促韩国加强对乌克兰的军援力度。但韩国的法律阻止它向交战国出售武器。首尔到目前为止向乌克兰提供了非致命性设备和人道主义援助。

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