华邮：泄密文件显示北京曾批准向俄提供致命武器

华盛顿邮报4月13日报道说，根据泄露的秘密文件披露的美国截获的俄罗斯情报，中国批准在今年早些时候的乌克兰战争中，向俄罗斯"提供致命援助"，并计划将军事装备伪装成民用物品。

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华邮说，这份截获的文件显然是通过美国对俄罗斯对外情报局（SVR）的窃听获得的，被列入国家情报局局长办公室于2月23日编制的一份与乌克兰和俄罗斯有关的近期"产品"的绝密摘要中。这是《华盛顿邮报》从聊天软件Discord一个私人服务器上发布的机密文件图片库获得的以前未曾报道的文件之一。

根据情报摘要，俄罗斯对外情报局的报告称，中国中央军委已经"批准了分阶段供应"武器，并希望保持秘密。该报告没有指出俄罗斯对外情报局的信息来源。

这份题为"观察报告"的文件由美国国家情报局制作，名为"来自[情报]界的最新报告和精选项目摘要"，被标为高度机密，分发受到限制。中国的信息被列在一个小标题下："据报道，北京批准了向俄罗斯秘密运送致命援助。

华邮说，美国国家情报总监办公室（ODNI）没有回应要求置评的电话。一位高级政府官员说，"我们没有看到证据表明中国向俄罗斯转让武器或提供致命援助。但我们仍然关注并继续密切监测，"。一位高级国防官员同意这一评估。这两位官员在讨论有关这份绝密文件的信息时都不愿透露姓名。

华邮说，这份报告提供了迄今为止最详细的证据，说明是什么原因导致了拜登政府从2月底开始向北京发出的一系列公开和私下的警告。

该报表示，中国坚持在乌克兰战争中保持中立，谴责美国的这些声明，并表示在华盛顿为战争提供大量武器的情况下，它永远不会接受胁迫或"美国的指手画脚"。但这份泄露的文件扩大了对俄中关系深化的洞察力。普京侵略乌克兰的战争导致俄罗斯越来越孤立，中国现在是莫斯科的主要外国朋友。

不过，尽管中共领导人习近平在上个月对莫斯科进行为期三天的访问期间似乎巩固了他与普京的关系，但中国一直没有完全支持这名俄罗斯领导人在乌克兰的战争，而是将自己定位为潜在的和平缔造者。

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