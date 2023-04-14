卢拉访华 中国承诺为巴西提供“新机遇 ”

中国/巴西

巴西总统卢拉周五（4月14日）在北京与中国国家主席习近平会面，他希望在前一天尖锐批评国际货币基金组织和美元的无所不在后与习近平加强联系。报道称，习近平与卢拉会面时，承诺为巴西提供 "新的机遇"。

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周五，自1月以来重新执政的卢拉在北京人民大会堂受到李强总理的接见，然后与习近平主席会面，并在傍晚举行新闻发布会。

据法新社报道，中国外交部在官媒刊登的一份声明中说"中国将追求高质量的发展，加快创造新的发展模式，并参与促进高水平的开放"。同一消息来源补充说，中国的发展将为巴西和世界带来 "新机遇"。

巴西左派领导人卢拉周四在访华的首站上海表示，巴西正在 "重返国际舞台"，希望翻过他的极右翼前任博尔索纳罗担任总统期间被孤立的一页。卢拉参加巴西前总统迪尔玛-罗塞夫作为总部设在上海的Brics银行负责人的就职典礼，并借此机会批评国际货币基金组织（IMF），他指责IMF "使阿根廷等国家的经济窒息"。这位拉丁美洲最大经济体的国家元首还对大多数国际贸易仍在使用美元表示遗憾。

3月底，在一个有数十名巴西商人参加的中国经济论坛上，巴中两国达成了一项协议，据此他们将能够用自己的货币进行交易，而不使用美元。两国也分别有一家银行已被指定进行兑换业务。

乌克兰

在国际议题上，和其他访问中国的国家领导人一样，卢拉也希望与习近平讨论乌克兰的冲突。巴中两国的共同点是从未对俄罗斯实施过金融制裁。卢拉希望再次扮演调解人的角色，他曾经在第二个任期（2007-2010年）内促成了伊朗和美国之间的核协议。与此同时，中国正面临着越来越大的国际压力，要求对莫斯科施加压力，使其回到谈判桌上。

对此，中国外交部网站上的声明指出，两国元首就乌克兰危机问题交换了意见。双方一致认为对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路，一切有利于和平解决危机的努力都应得到鼓励和支持，呼吁更多国家为推动乌克兰危机政治解决发挥建设性作用，决定就此保持沟通。

费加罗报评论， 巴西总统对北京的雄心勃勃的访问，证明了中国在拉丁美洲的影响力。与此同时，通过为卢拉铺设红地毯，习近平也要加强中国在拉丁美洲的地缘政治和经济影响力，这曾经是美国的后院。

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