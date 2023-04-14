德国外长促中国呼吁俄罗斯停止侵略战争

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德国外长贝尔博克与她的中国同行秦刚在联合记者会上2023年4月14日北京

德国外长贝尔博克周五在北京敦促中国用影响力让"俄罗斯侵略者停止在乌克兰的战争"。她说，"没有其他国家比中国对俄罗斯有更大的影响力”。北京是否利用这种影响力，“直接关涉到欧洲的基本利益"。

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德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）今天4月14日在北京与她的中国同行秦刚共同举行的新闻发布会上说："我不得不公开说，我想知道，为什么中国的立场至今不包括要求俄罗斯侵略者停止战争"。

巴尔博克表示，中国国家主席习近平最近对莫斯科的访问表明，"没有其他国家比中国对俄罗斯有更大的影响力，而中国是否决定利用这种影响力将直接影响到欧洲的核心利益。

法新社说，这位首次访问中国的德国外长补充说，"就像中国成功地在伊朗和沙特阿拉伯之间达成和平平衡一样，我们希望中国对俄罗斯施加压力，使其最终结束侵略，并参与和平解决冲突"。

在德国外长这次会面之后，中国宣布其国防部长李尚福将于周日前往俄罗斯。俄罗斯国防部说，他将于4月16日至18日与俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古会面，讨论"国防领域的双边合作，以及全球和区域安全问题"。

在贝尔博克访问的一周前，法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩也呼吁与莫斯科关系密切的北京为乌克兰的和平发挥作用。

最近几周，国际社会对中国的压力越来越大，要求中国对俄罗斯进行干预，把它带到谈判桌上。

自俄罗斯侵略乌克兰的冲突开始以来，北京官方一直声称自己的立场中立，但从未谴责过俄罗斯的入侵。

中国外长秦刚周五说，"中国一直认为，解决乌克兰危机的唯一途径是促进和平和会谈"。他补充说，"中国愿意继续为和平而努力，并希望参与危机的所有各方保持客观和冷静，共同为通过谈判解决危机作出建设性的努力"。

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