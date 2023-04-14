朝鲜证实发射首枚固体燃料洲际导弹

朝鲜/固体弹道导弹

朝鲜领导人金正恩和他的女儿金主爱在一个未公开的地点观看新型固体燃料洲际弹道导弹（ICBM）火星-18的试射。朝中社（KCNA）2023年4月14日发布视频中使用的照片的静止图像。

朝鲜今天周五证实在前一天发射了一枚"新型"固体燃料洲际弹道导弹（ICBM），该国领导人金正恩欢喜称，这是该国武器计划的一个重大步骤。

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据朝鲜国家媒体周五（4月14日）发布的照片显示，金正恩和他的女儿一起，看着一枚黑白相间的导弹在烟云中起飞，露出了欢欣鼓舞的笑容。

据朝中社称，周四上午测试的"火星-18"导弹将成为"朝鲜战略军事力量的关键手段"。金正恩表示，这款新武器的开发成功将"彻底重组我们的战略威慑力，加强我们核反击的有效性"。

他还说："我们将进行致命的打击，并作出猛烈的回应，直到敌人放弃其毫无结果的战略和愚蠢的行为。

截至昨天，朝鲜发射的所有洲际弹道导弹（ICBM）都是液体燃料。但平壤长期以来一直在寻求开发固体燃料导弹，因为这种导弹更稳定，准备更快，使敌人更难发现和更难摧毁。

据驻美国的分析家潘达（Ankit Panda）说，朝鲜的图像和韩国的军事信息表明，周四朝鲜发射的确实是一枚固体燃料导弹，而且是朝鲜的首次成功试验。

他告诉法新社："导弹的排气管道很稳定"，他补充说，"固体推进剂"正在发挥作用。

牙山政策研究所的研究员 Go Myong-hyun提醒说，朝鲜"在2月份的阅兵式上展示导弹之前，首先测试了固体燃料发动机，然后进行了一次真正的测试，"。

Go告诉法新社，"朝鲜痴迷于固体燃料导弹的原因是，它们将大大减少发射前的准备时间"。"这很重要，因为将导弹从发射井或隧道中取出的时间越长，发射前被摧毁的风险就越高"。

法新社说，平壤这一宣布是在庆祝朝鲜最重要的政治纪念日之一，即4月15日金正恩的祖父金日成的生日"太阳节"前夕作出的。

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