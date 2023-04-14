美国空军B-52H战略轰炸机飞抵韩半岛参加韩美联合空中演习

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韩国 – 美国空军B-52H战略轰炸机14日飞到韩半岛参加韩美联合空中演习，在朝鲜试射加装固体燃料的洲际弹道导弹之际，韩国国防部表示，此次联演再次确认了美国战略武器迅速抵韩的能力，以及进一步升级的韩美联合作战遂行能力和互操作能力。

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韩国国防部表示，韩美两国当天在韩半岛上空实施联合空中演习，美军B-52H战略轰炸机飞临韩半岛，同美军F-16战斗机、韩国空军F-35A战斗机、F-15K战斗机一同参演。这B-52H可搭载射程达200公里的空地核导弹，最多可携带31吨炸弹，作战半径6400多公里。

这是B-52H战略轰炸机时隔9天再次飞临韩半岛，也是今年以来第三次现身韩半岛。韩联社报道，韩美将继续提升美国战略武器调遣半岛的频率和强度，用实际行动表明韩美同盟绝不容忍朝鲜任何核攻击的决心。

朝中社报道称，13日试射的“火星炮-18”新型洲际导弹作为共和国战略力量的前瞻性关键性主力打击手段，将遂行遏制战争的重大使命。“火星炮-18”型导弹试验旨在验证大功率固体燃料多级火箭发动机的性能、级间分离技术和操作系统各项功能的可靠性，评估新型战略武器系统的军事效用。第一级助推器设定为标准弹道飞行方式，第二三级设定为高仰角飞行方式，采用延迟起爆分离方式，在限制导弹最高速度的同时，确认其各个分系统的技术特性。

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