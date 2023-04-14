【视频】美国军事机密外泄事件：21岁主嫌已被拘捕

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一名21岁的美国空军国民警卫队人员涉嫌与近期备受关注的美国军事机密外泄事件有关周四已被拘捕，预计他将在被捕翌日（4月14日）首次在马萨诸塞州地区法院出庭。

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法国电视France24的报道说，这名叫杰克 特谢拉的年轻人4月13日在波士顿南部的一个农村小镇Dighton被捕，他被捕的画面被美国电视台进行了直播。

五角大楼称，杰克-特谢拉涉嫌对美国国家安全构成 "非常严重 "的风险，他在网上泄露的秘密文件，包括有关乌克兰战争以及华盛顿暗中监视盟友国的情报。司法部的一位消息人士说，他可能于周五在马萨诸塞州的一个法院出庭。

据国民警卫队表示，嫌疑人曾于2019年9月入伍，其职位是“网络运输系统熟练工”，军衔为一级，是三级军衔中较低阶的，他被分配到马萨诸塞州东部科德角联合基地的第102情报联队工作。

据《科德角时报》报道，他来自于一个军人家庭，他的继父在他工作的军事基地服务了34年后退休，而他的继兄目前也在那里工作。

据美国媒体报道，杰克-特谢拉的母亲曾在一个支持退伍军人的非政府组织及马萨诸塞州退伍军人服务部工作。每年退伍军人节她都会发布一家人的照片。

《华盛顿邮报》周三曾报道，此次大规模泄密是一名曾在军事基地工作的年轻人所为，该男子在Discord社交网的一个在线小组中分享了自己的信息。据称，该嫌疑人以 "OG "的假名发布了他工作的军事基地的文件，时间已经长达数月。然而，但第一个透露其身份的《纽约时报》说，他曾要求该Discord小组的其他成员不要公布这些秘密文件，表示自己无意成为一名举报者。

据报道，杰克-特谢拉至少是从去年10月开始，在网上分享机密信息，"最终张贴了数百页的文件，包括乌克兰前线的详细地图和对俄罗斯战争机器的机密评估"。

美国司法部长梅里克 加兰表示，杰克-特谢拉因 "未经授权删除、保留和传输与国防有关的机密信息 "而被捕，参照《间谍法》，将在马萨诸塞州地区的联邦地区法院受审。

报道说，和美国当局一样，法院将搞清楚这样一个年轻低阶的空军国民警卫队人员如何能够接触到有关乌克兰战争的敏感信息，以及涉及中情局和国家安全局的日常情报的。

点击视频收看法国电视France24的报道

01:40 L'arrestation de Jack Teixeira, employé subalterne de la Garde nationale aérienne, par le FBI à Dighton (Massachussetts), le 13 avril 2023. via REUTERS - WCVB-TV

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