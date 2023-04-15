一名曾在中国工作20年的澳大利亚人被控干涉外事

澳洲/中国

曾在中国工作20年的澳大利亚人被控“外国干涉”被捕。2023年4月14日

一名在中国工作过20年的澳大利亚人被控鲁莽干涉外事，今天周六在澳洲一个地方法院视频出庭。警方说，他接受一对男女提供的金钱，为他们收集有关澳大利亚国防、经济和国家安全部署以及与其他国家有关的信息。

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据《悉尼先驱晨报》4月15日报道，55岁的亚历山大-切尔戈（Alexander Csergo）今天周六出现在帕拉马塔地方初审法院的屏幕上，他面临一项鲁莽干涉外交事务罪的指控，最高刑罚是15年监禁。

切尔戈从苏里山（Surry Hills ）警察局通过视频观看法庭将他的保释听证会推迟到下周一。他向法官致意并致谢，但没有向法庭发表进一步的言论。

切尔戈于周五4月14日下午在他位于邦迪的家中被捕。他是自2018年英联邦议会通过《国家安全（间谍和外国干涉）修正法案》以来，被反外国干涉工作组指控的第二个人。

警方指控他的一些"秘密的，涉及欺骗的"行为，且不顾自己的活动支持了外国委托人的情报活动。

切尔戈被指控的罪行发生在2021年2月至2023年4月14日之间。据警方说，自称属于一个智囊团的人在切尔戈离开澳大利亚时，通过社交媒体联系他，并安排他与自己的代表会面。

警方说，切尔戈多次会见两名被称为"Ken"和"Evelyn"的人，他们向他提供金钱，让他收集有关澳大利亚国防、经济和国家安全部署以及与其他国家有关的信息。

据称，他为"Ken"和"Evelyn"编写了多份报告，并为这些报告收取报酬。警方将在法庭上指控"Ken"和"Evelyn"为一个外国情报机构工作，并进行情报收集活动。

警方相信其他澳大利亚公民和居民也可能被这对夫妇（Ken和Evelyn）接触过，并敦促那些被接触的人向国家安全热线1800 123 400提供信息。

切尔戈先生的领英（LinkedIn）页面将自己描述为"多次获奖的综合通信、技术基础设施、业务战略和运营转型专家"。其页面还介绍自己曾在澳大利亚一些公司从事营销工作，包括Telstra和Hyatt酒店，以及广告公司Leo Burnett。

他随后于2002年移居中国，在中国和新加坡的一些公司工作，客户包括大众汽车中国公司，并从2017年起担任位于上海的数字解决方案公司Conversys的全球创新和转型总裁。

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