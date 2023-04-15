乌克兰将中国小米公司列入“国际战争赞助商”小米强烈反对

乌/俄/中国小米

2023年2月26日，在巴塞罗那举行的2023年世界移动通信大会之前，参观者在小米展台上对小米13款手机进行拍照。

中国科技品牌小米在俄罗斯侵略乌克兰并受国际制裁期间，在俄罗斯市场异军突起，成为俄罗斯智能手机销售的领导者，最近被乌克兰定为"国际战争赞助商"。

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据基辅独立报(Kyiv Independent)4月13日消息，乌克兰国家预防腐败局已将中国科技品牌小米定为"国际战争赞助商"。

乌克兰国家预防腐败局说，"当俄罗斯人轰炸和平的乌克兰城市时，在2022年第三季度，小米在俄罗斯的交货量比前一季度加了39%"。

该消息说，小米现在已成为俄罗斯智能手机销售的领导者，该公司正在"积极恢复其在俄罗斯办事处的招聘"，并"宣布正式开始旗舰智能手机的销售"。

乌克兰国家预防腐败局指控小米公司“支持一个恐怖主义国家的军事侵略，必须承担其行为的法律和声誉后果”。根据新闻稿，该政府机构已指定21家公司为国际战争赞助商（International sponsors of war）。

小米公司发言人4月14日发声明，强烈反对乌克兰国家预防腐败局把小米放入国际战争赞助商的名单。他强调说“我们希望世界和平，从不支持战争”。

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