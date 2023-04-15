乌克兰战争：卢拉在中国表示美国必须停止“鼓励”冲突

乌克兰战争

2023年4月14日，巴西总统卢拉和中国国家主席习近平在中国北京人民大会堂出席的欢迎仪式上。

巴西总统卢拉周六在结束对中国访问时表示，美国必须停止“鼓励“乌克兰战争，并“开始就和平问题进行交谈”。法新社指出卢拉在这次访问中与习近平走得更近。

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在启程前往阿拉伯联合酋长国之前，卢拉在北京对记者说： “美国必须停止鼓励战争，开始谈论和平，欧盟必须开始谈论和平”。他补充说： “国际社会将能够“说服”俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基，和平符合全世界的利益”。 卢拉在 2003 年至 2010 年担任两届总统任期后，在 1 月重新掌权，对中国进行了为期两天的访问，以加强与中国的主要贸易伙伴的经济关系。 他还借此机会表示：巴西“重返”国际舞台，并希望在乌克兰冲突中扮演调解人的角色。

“耐心是必要的”

法新社指出，巴西这位左翼领导人现在不得不在和他保持密切联系的美国和中国之间，进行微妙的平衡。在 2 月访问华盛顿之后，卢拉到访中国，此此访问行程包括在上海的经济部分和在北京会见习近平的政治部分。

卢拉表示，他相信加强巴西利亚与北京之间的关系不会损害他的国家与美国的关系。 与几个西方大国不同，中国和巴西从未对俄罗斯实施过金融制裁，并且都试图将自己定位为调解人。

巴西总统正在推动建立一个为乌克兰和平而努力的、国家集团的想法，，并且在访问中国之前，他曾承诺在返回后将“创建”这样一个集团。 在与中国国家主席会面后，被问及这个想法时，卢拉没有提供更多细节。 他只是简单地说，“需要耐心”才能与普京和泽伦斯基交谈。 “但最重要的是，我们必须说服那些鼓励战争的国家停止提供武器”。

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