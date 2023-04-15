乌克兰贸易路线图巨变：朝欧盟靠拢

乌克兰/ 欧盟

据世界报报道，自2022年俄军入侵乌克兰之后，乌克兰的经济与欧盟的经济联系越来越紧密，该国的贸易路线图发生了翻天覆地的变化。乌克兰的货物不再流向自身的黑海港口，而是通过陆路向西，或通过欧盟国港口的海路再出口。

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在这个处于战争状态的国家，新的贸易路线经过陆路通向欧盟。乌克兰2022年出口量的53.6% 流向了欧盟，2021年这一比例仅为39.1%。在战争开始时，乌克兰对欧盟出口有所下降，此后却惊人地恢复到了战前水平，约为25亿欧元，而同年乌克兰的整体出口下降了35%。由于黑海的许多港口关闭，与俄罗斯和白罗斯的边界关闭，乌克兰重新“发现”自己与欧洲经济的紧密连结。

乌克兰向西方的转向也是800万乌克兰难民涌入欧盟的结果，难民从波兰，捷克，德国等向家乡频繁邮寄包裹，这促成了一些公司开设了乌克兰与欧盟之间的固定发货线路。

乌克兰这一贸易方向的重大变化得到了布鲁塞尔的支持。欧盟于2022年6月暂停了对乌克兰的所有进口关税以及与该国钢铁有关的所有反倾销措施，这些政策可续签一年。2022年，近1500万吨农产品从乌克兰多瑙河三角洲的伊兹梅尔港、雷尼港和乌斯季敦奈斯克港装船，这一数字是2021年的三倍。由于受到大量乌克兰农产品的冲击，部分东欧国家出现反对声音，要求布鲁塞尔采取措施，减少对当地农民的冲击。尽管如此，波兰仍承担起乌克兰产品进入欧洲他国的过境国角色，而罗马尼亚主要是通过康斯坦察等港口向世界其他地区出口乌克兰货物。此外，对华贸易货物不再通过敖德萨港，而是通过波兰的格但斯克港前往中国的港口，这样的改变使得货品交付时间延长一周。

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