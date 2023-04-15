俄导弹炸乌东居民楼死亡升至九人

乌克兰/俄罗斯

在乌克兰顿涅茨克地区的斯洛维扬斯克，一位居民，在俄罗斯导弹袭击后，看着自己被炸毁的家。2023年4月14日。

乌东城镇斯洛维扬斯克（Sloviansk）4月14日周五遭到俄罗斯导弹袭击，居民住宅楼被击中，当时有8人死亡，今天15日的消息说，搜救人员在废墟中发现了第九名遇难者。

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据负责该城镇的军管部门负责人利亚赫（Vadim Lyakh）在脸书（Facebook）上写道："不幸的是，在夜里，死亡人数上升了。救援人员从废墟中移出一位已经死亡的女人"。他还说，仍有"五人"被埋在废墟中，共有21人受伤。

乌克兰总统泽连斯基的顾问达里娅-扎里夫纳（Daria Zarivna）周五晚间表示，一名两岁孩子被从废墟中拉出来后不久就死亡了。

斯洛维扬斯克镇位于顿涅茨克州乌克兰控制区，在巴赫穆特西北45公里处。据基辅称，该镇周五遭到七枚导弹的袭击，五座建筑、五座房屋、一所学校和一座行政大楼被击中。

乌克兰总统泽连斯基指控莫斯科"野蛮轰炸"居民楼，"在光天化日之下杀害人民"。

初步调查

顿涅茨克州检察官办公室在一份声明中说，已经对违反战争法和战争惯例的行为启动初步调查。该声明补充说："根据初步信息，占领者对平民百姓使用了S-300防空导弹系统。

法新社记者看到，救援人员在一栋居民楼的顶层搜寻幸存者，街对面燃烧的一些房屋正在冒出黑烟。

59岁的女性居民拉丽莎（Larisa）告诉法新社："我住在街道的另一边，我在睡梦中听到了爆炸的巨响。

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