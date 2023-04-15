美国蒙大拿州通过反Tiktok法：离全美禁止又近一步

美国/TikTok

美国蒙大拿州通过了一项禁止TikTok的法案，尽管目前不太可能被执行，但可能会加强美国永久禁止中国字节跳动集团这个视频平台的理由。

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蒙大拿州议会周五（4月14日）以54票对43票通过了“SB419”法案，这个反TikTok法尚需蒙大拿州共和党州长签署。该法命令蒙大拿州内的苹果和谷歌等移动应用商店停止发行TikTok。

与许多民主党和共和党国会议员一样，蒙大拿州的代表认为，有1.5亿美国人使用的TikTok短视频平台可让中国政府监视和操纵用户。

蒙大拿州通过的这个法律文本命令苹果和谷歌等移动应用商店从2024年1月1日起停止发布TikTok。

拥有一百多万人口的蒙大拿州因此成为美国第一个通过法律禁止TikTok的州。但该法很可能在法庭上受到挑战，而且不太可能按原样执行。

TikTok应用程序的一位女发言人在投票前说 "这项法律是否符合宪法，将由法院决定。我们将继续为蒙大拿州的TikTok用户和创作者而战"。

共和党议员布兰登-勒（Brandon Ler）周四说："是站出来反对中国人并禁止TikTok的时候了"。中国"想要我们的数据和我们的知识产权"，而且这个应用程序对"健康和安全，特别是最年轻人的健康和安全"有危险。

共和党众议员布兰登-勒（Brandon Ler）周四在谴责了中国一些做法后说：“是时候站出来对付中国人并禁止TikTok了”。他补充说，中国“想要我们的数据和我们的知识产权”，而这个应用程序对"健康和安全，特别是对年轻人的健康和安全"是很危险的。

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