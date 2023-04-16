法国国民议会代表团启程访台湾 参议院访台团一周后出发

法国/台湾

法国国民议会代表团4月16日启程前往台湾访问。一周后，法国参议院的代表团也将访问台湾。台湾副议长蔡其昌率领的台湾立委团今天结束访法，与法国议会团同机飞台北。

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法国国民议会友台小组一行4人今天4月16日从法国启程，前往台湾访问；该小组的负责人博多雷尔（Eric Bothorel）告诉中央社，他们此次访问台湾的目的，是要强化“台法机构”和“贸易间”的关系。他表示，“希望强化法台双边连结，不仅是在经济层面...”，他说，“台湾议题不是只有军力，也不只有半导体，当然这些也很重要，因为台湾在未来产业的核心，扮演重要角色”。他还强调称，“与台湾强化关系不仅是基于利益，还有文化、人才培育等，这都需要一起推动”。

法国另一个代表团，即法国参议院代表团预计在一周后的4月24日前往台湾。法国参议院代表团将由参院友台小组主席阿兰-李察（Alain Richard）及其他4名参议员组成。

台湾立法院副院长蔡其昌率领的台湾立委团于4月14日开始对法国展开访问期间，与法国国民议会和参议院的外交委员会主席，以及两院友台小组的主席会了面。法国国会的议员们在法国总统马克龙有关台湾海峡的言论引发争论之际，重申了他们支持民主台湾的坚定立场。

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