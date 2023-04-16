美国参院年报: 所有情报机构首脑都认为中国是美国最大威胁

美国/中国

法国星期日报（JDD）今天4月16日发布了2023年美国情报部门负责人在参议院听证会上的年度报告摘要预览，显示美国顶级情报部门首脑都认为美国的最大威胁是中国。

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法国星期日报今天以《中情局为何害怕中国》为题，介绍美国参议院这个年度报告说，美国所有的情报机构负责人都认为，美国最大的威胁是中国。

美国参议院情报委员会的参议员们3月9日在两个小时里，听取了美国国家情报局（DNI）局长艾薇儿-海因斯、中央情报局局长威廉-J-伯恩斯、网络司令部和国家安全局（NSA）负责人保罗-中曾根将军、军事情报局（DIA）负责人斯科特-贝里尔将军以及联邦调查局局长克里斯托弗-雷的证词。

这些间谍首脑向民选官员（参议员）提交的摘要一开始就长篇阐述了他们认为美国的主要威胁是中国的看法。

其中提到，北京正在加速发展它认为人民解放军在持续的大规模冲突中与美国对抗所需的战略能力。努力实现其目标，即在2027年之前建立一支能够在未来台湾海峡危机中阻止美国干预的军队。

该报告还提示，北京正在加紧努力塑造公共话语，包括试图在台湾、新疆、西藏和香港等敏感或主权问题上左右公众舆论，以及向政治对手施加压力。

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