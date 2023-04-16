苏丹首都继续激战 炮火连天 已有56平民死亡

苏丹/冲突

苏丹军队和准军事部队的激战进入第二天，苏丹首都喀土穆和其他几个城市今天周日继续炮火连天，步枪、大炮、坦克、战斗机齐上阵，24小时内，冲突已造成至少56名平民死亡。这是两位将军自2021年政变以来掌舵苏丹的权力斗争。

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法新社今天4月16日发自喀土穆的报道说，在首都，自周六以来，主要机构所在的市中心一直冒着烟柱，整个城市到处是手持武器，身着作战服的人，在街道上徘徊，平民都消失了。目击者说，在喀土穆北郊及该市南部，激烈的枪声此起彼伏。

两名军头

几周以来，陆军总司令与快速支援部队统领在政治上一直有分歧。在周六上午，陆军总司令阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军（Abdel Fattah al-Burhane）与快速支援部队（RSF）统领，人称"赫梅蒂"的穆罕默德-哈姆丹-达格洛将军（Mohamed Hamdane Daglo "Hemedti"）之间的分歧演变成了暴力。

国际社会对苏丹在2021年10月发生的政变束手无策，也未能说服将军们签署一项结束危机的方案，现在要求双方停火的呼吁正在成倍增加，最近的一次是来自北京。

在埃及和沙特这两个在苏丹有影响力国家的呼吁下，阿拉伯联盟定于今天上午国际标准时间10点在开罗举行紧急会议。

喀土穆居民艾哈迈德-塞夫（Ahmed Seif）告诉法新社：他与妻子和三个孩子住在该市东部，"那个夜晚非常艰难。因为爆炸声和枪声，我们都没有睡觉。他担心自己居住的建筑被击中，但"不敢出去查看"，因为害怕流弹和街道上穿军装的人。

步枪、大炮和战斗机正在这个拥有4500万人口的国家的首都和几个城市肆虐。 周日，在没有行人的喀土穆街道上轰炸声再次响起，那里充满了强烈的火药味。在社交网络上，医生们仍在呼吁人们提供帮助，为救护车提供安全通道，并呼吁停火以治疗受害者。

军方曾在脸书上警告说："空军将开展行动，干掉反叛的快速支援民兵，平民必须呆在家里"。

目击者还报告说，该国东部城市卡萨拉（Kassala）也有炮火。

56平民死亡

据支持民主的医生说，有56名平民丧生，其中一半以上是在喀土穆及其郊区被杀，同时有"几十名"军人和准军事人员死亡，但没有确切数字。大约有600人受伤。

法新社说，苏丹自2019年以来一直试图在伊斯兰军事独裁统治30年后组织首次自由选举，但这场已酝酿了数周的冲突，阻止了任何政治解决方案。

在这个阶段，不可能知道哪支部队掌握了什么。快速支援部队RSF宣布，它在周六的几个小时内占领了机场，占领了总统府，但军队否认了这些说法，并说它占领了喀土穆主要权力中心之一总参谋部。

至于国家电视台，双方也都声称占领了它。在附近，居民们报告说，战斗不断，而在广播中，与政变期间一样，只播放爱国歌曲，没有任何评论。

海湾媒体导火索

这两名将军之间的公开战争也是一个媒体事件：周六，赫梅蒂接受了海湾地区电视频道一次又一次采访，其中有几个国家是他的盟友，他在采访中对他的对手布尔汉将军进行了侮辱，后者至今没有露面。

赫梅蒂继续呼吁"罪犯布尔汉"离开，而军队则在脸书上发布了对赫梅蒂的"通缉令"，称其为"在逃罪犯"。

联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯给两人打了电话，要求"立即停止暴力"。他还敦促埃及总统阿卜杜勒-法塔赫-赛西（Abdel Fattah al-Sissi）采取行动，开罗周六对一段显示其几名士兵显然是在快速支援部队人员手中的视频表示关切。

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