【视频】乌克兰士兵在战火下庆祝东正教复活节

乌克兰总统府周日（4月16日）宣布，与俄罗斯在东正教复活节之际进行的新的战俘交换中，共有130名乌克兰战俘获释。这是自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰东正教徒度过的第二个复活节。尽管战火继续，尤其是在东部巴赫穆特地区，但乌克兰士兵仍然在庆祝这一东正教重要的节日。

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一名乌克兰查西夫亚尔（Tchassiv Iar）的居民柳德米拉向法新社说，去年她和她的孩子们一起参加了复活节的庆祝活动。今年，她所在的乌东查西夫亚尔镇受到俄军猛烈炮击，教堂关闭，居民逃离。尽管战火继续，她在讲述时不断传来远处的炮火声，这位80的老人还是在她的阴暗杂乱、被炸毁的窗户盖着塑料布的厨房里，摆上了一个传统的复活节蛋糕，以示庆祝。她眼含着泪花说， "我希望这一切都能停止，我们能有一个真正的复活节。结束这一切，结束所有这些爆炸，结束这场战争。"

在经历俄罗斯入侵的一年之后，周日乌克兰举行复活节的庆祝活动。

在同一地区的斯洛扬斯克镇，乌克兰士兵在一座小教堂外摆放着装有传统装饰的鸡蛋和食物的柳条篮子。周五俄军导弹击中了当地一栋公寓楼，造成至少12人死亡，救援人员还在继续清理废墟，寻找被埋的平民。

当地神父米科拉说 "当我们在做弥撒时，开始了炮击。炮击太激烈，我手中的蜡烛掉到地上，我把它捡起来，继续祈祷。" 他说， "如果这事发生在去年，我们可能会躲在地窖里避难"

在这个乌东饱受战争之苦的地区，当地居民似乎已习惯了战争。

一名前线乌克兰士兵表示，“我当然想在家里过节，那会更有趣”，“只是我的国家正处在这样的历史特殊时期，我们必须在这里过复活节”

乌克兰总统泽连斯基向乌克兰人表示节日祝贺，并祝愿他们 "对胜利保持不可动摇的信心"。但法新社记者在斯洛维扬斯克采访一些乌克兰士兵也表达了战争残酷现实对他们精神上折磨动摇。

报道指，自俄罗斯入侵以来，已造成数万人死伤，数百万人流离失所，众多城镇和村庄被毁。非政府组织 "宗教自由研究所 "最近估计，近500座宗教建筑在双方军事行动中遭到破坏。

一位基辅的东正教徒说，“我们祈祷和平能尽快到来、祈祷每个人都能活着回来，身体健康。也祈祷乌克兰能实现完整和独立”。

俄罗斯方面也在庆祝复活节，包括如马里乌波尔这样被俄罗斯占领的地区，在法国电视France24的报道中，人们为前线的士兵准备传统节日蛋糕，并举行复活节弥撒。一位马里乌波尔神父说，“我们快乐欢欣，我们为有希望而欢欣，最重要的事是，我们怀有着希望”。

据报道，在复活节周末，战斗仍在继续。莫斯科周日表示俄军在巴赫穆特取得了进展。

02:16 34岁的乌克兰士兵Vasilli © France24 报道视频截图

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