美国军舰/台湾海峡

美国一驱逐舰穿越台湾海峡

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美国第七舰队推特上公布了一组米利厄斯号驱逐舰穿越台湾海峡图片
美国第七舰队推特上公布了一组米利厄斯号驱逐舰穿越台湾海峡图片 © @US7thFleet
作者： 艾米
4 分钟

中国军队在台湾海峡进行大规模军事演习一周后，美国海军公布消息称，美国米利厄斯号驱逐舰周日（4月16号）驶过台湾海峡。

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美军第七舰队在周一在社群网站推特（Twitter）发布一组包括船员远眺台海的照片；法新社报道，美国第七舰队在声明中说，米利厄斯号驱逐舰周日 "在台湾海峡进行了一次例行的过境"，同时指出这是“根据国际法，在公海上的航行和飞越自由适用的水域。”

声明还说："船舰行经海峡一处非属任何一个沿海国家领海的狭长通道”，并说这次任务展现出美国对亚洲太平洋地区自由开放的承诺。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。

中国周一称，监测了美国军舰通过海峡的情况，并指责华盛顿在其驱逐舰的存在进行了 "炒作"

台湾国防部周一也表示，美驱逐舰1艘，航经台湾海峡由南向北行驶。并指出，美舰通过台湾海峡期间，军方全程掌握周边海、空域相关动态，状况均“正常”。

台湾海峡是全世界最重要的国际运输航道之一。

法新社称，中国对近年来台湾当局和美国之间的和解感到不满，尽管没有正式关系，但美国向台湾提供了大量的军事支持。北京将台湾视为一个省份，自1949年中国内战结束以来，尚未将其与其他领土统一起来。中国的目标是统一台湾，如果有必要的话，不放弃通过武力统一。

据报道，上周，美国海军 "米利厄斯 "号航母靠近南沙群岛，该群岛也是北京在南海宣称的。中国政府谴责这也是一次 "非法入侵"。而西方军舰定期通过台湾海峡，每次都会引起北京的抗议。美国 "中勋 "号驱逐舰于1月穿越台湾海峡，随后，两艘美国和加拿大护卫舰于2月穿越台湾海峡。

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