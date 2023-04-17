美国一驱逐舰穿越台湾海峡

美国军舰/台湾海峡

中国军队在台湾海峡进行大规模军事演习一周后，美国海军公布消息称，美国米利厄斯号驱逐舰周日（4月16号）驶过台湾海峡。

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美军第七舰队在周一在社群网站推特（Twitter）发布一组包括船员远眺台海的照片；法新社报道，美国第七舰队在声明中说，米利厄斯号驱逐舰周日 "在台湾海峡进行了一次例行的过境"，同时指出这是“根据国际法，在公海上的航行和飞越自由适用的水域。”

声明还说："船舰行经海峡一处非属任何一个沿海国家领海的狭长通道”，并说这次任务展现出美国对亚洲太平洋地区自由开放的承诺。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。

中国周一称，监测了美国军舰通过海峡的情况，并指责华盛顿在其驱逐舰的存在进行了 "炒作"。

台湾国防部周一也表示，美驱逐舰1艘，航经台湾海峡由南向北行驶。并指出，美舰通过台湾海峡期间，军方全程掌握周边海、空域相关动态，状况均“正常”。

台湾海峡是全世界最重要的国际运输航道之一。

法新社称，中国对近年来台湾当局和美国之间的和解感到不满，尽管没有正式关系，但美国向台湾提供了大量的军事支持。北京将台湾视为一个省份，自1949年中国内战结束以来，尚未将其与其他领土统一起来。中国的目标是统一台湾，如果有必要的话，不放弃通过武力统一。

据报道，上周，美国海军 "米利厄斯 "号航母靠近南沙群岛，该群岛也是北京在南海宣称的。中国政府谴责这也是一次 "非法入侵"。而西方军舰定期通过台湾海峡，每次都会引起北京的抗议。美国 "中勋 "号驱逐舰于1月穿越台湾海峡，随后，两艘美国和加拿大护卫舰于2月穿越台湾海峡。

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