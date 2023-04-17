苏丹战火又起 中国央视驻地大楼也遭击

苏丹

苏丹在经过短暂停火之后，战火又重新燃烧。路透社引述目击者称，苏丹军队周日在与敌对准军事部队的血腥权力斗争中似乎占据了上风，空袭了他们的基地。另有消息说，中国官媒央视在苏丹的驻地大楼也遭到弹袭，大楼地下室屋顶被打穿。中国官方媒体透露，在当地经商的中国业者纷纷关灯躲避。

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当地一位医生小组说，自苏丹战斗开始以来，至少有 97 名平民丧生，365 人受伤。

周六，忠于苏丹过渡政府主权委员会主席阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军的军队与副主席穆罕默德·哈姆丹·达加洛将军（又名 Hemedti）领导的准军事快速支援部队（RSF）之间爆发了战斗理事会的。

这是自双方于 2019 年联手推翻资深伊斯兰独裁者奥马尔·哈桑·巴希尔以来的首次此类爆发，其起因是在将 RSF 纳入军队作为向文官统治过渡的一部分方面存在分歧。

联合国驻苏丹特派团表示，布尔汉和赫梅蒂同意从当地时间下午 4 点（格林威治标准时间 1400 点至 1700 点）暂停战斗三个小时，以允许联合国提议的人道主义撤离，但该协议在短暂的时间后被广泛忽视相对平静。

昨天夜幕降临时，居民们报告说，在首都喀土穆隔尼罗河对岸的巴赫里 (Bahri) 的卡福里 (Kafouri) 区，炮声和战机轰鸣声不断。

美国、中国、俄罗斯、埃及、沙特阿拉伯、联合国安理会、欧盟和非洲联盟呼吁尽快结束可能加剧本已动荡的更广泛地区不稳定局势的敌对行动。

周末爆发的战斗是在RSF 融入军队的紧张局势加剧之后爆发的。对时间表的分歧推迟了与政党签署关于在 2021 年军事政变后向民主过渡的国际支持协议。

据路透社，能源丰富的大国沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国一直在寻求影响苏丹的事态发展，将摆脱被推翻的强人巴希尔统治的过渡视为遏制伊斯兰主义影响和改善该地区稳定的一种方式。沙特官方媒体周日称，沙特外交大臣费萨尔·本·法汉·本·沙特分别与布尔汉和赫梅蒂通了电话，呼吁结束军事升级。这位部长肯定了利雅得要求保持冷静的呼吁。

另有消息说，中国官媒央视在苏丹的驻地大楼也遭到弹袭，大楼地下室屋顶被打穿。中国官方媒体透露，在当地经商的中国业者纷纷关灯躲避。

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