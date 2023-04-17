贝尔伯克东亚之行 寻求抗衡中国和俄国的联盟

德国/中国

欧盟委员会主席冯德莱恩、法国总统马克龙和德国外长贝尔伯克近日都访问了中国。他们给欧中和德中关系带来了什么变化呢？

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虽然德国外长贝尔伯克访华时，坚持在台湾问题上欧盟团结一致的说法，但欧盟在台湾问题上明显不一致已是不争的事实。在如何对待中国问题上，德国红绿黄执政联盟也没有统一的立场。这在贝尔伯克访华时也得到了进一步的印证。就在贝尔伯克访华时，德国另一执政党社民党内保守派批评贝尔伯克和德国经济部长哈贝克奉行“反华战略”。

德国红绿黄联盟上台已有一年多，但始终无法推出统一的中国战略，就因为内部不断有争吵。因贝尔伯克访华，社民党和绿党再次发生争吵。其它党派也发表了看法。

据德国广播电台报道，德国执政两党社民党和绿党就仍然没有出台的中国战略继续争论不休。保守的社民党派系即泽海默圈子（Seeheimer Kreis）宣称，德国不应对中国采取片面的外交和经济政策，而应采用实用主义的对华政策。这些社民党政治家尤其批评绿党籍外交部长贝尔伯克和绿党籍经济部长哈贝克奉行“反华战略“，说 ：“外交部长和经济部长目前在不同个案上摇摆不定。所采取的措施更多是以内政的象征力量为中心，而不是作为一项有远见的政策。”

绿党议会党团副主席奥德雷奇则反驳说，中国既是合作伙伴，又是竞争对手和系统性对手。人们必须承认这一点，拒绝看到现实使德国和欧洲危险地依赖俄罗斯。在对华政策中重蹈覆辙将是疏忽大意。

选项党双主席之一Chrupalla要求德国在台湾冲突中保持克制。他在接受德国之声采访时表示，德国和欧盟必须在这场争端中争取中立，毕竟中国是贸易伙伴和原材料供应国。

德国最大在野党联盟党表示，愿意帮助执政联盟就中国战略制定联合立场。基民盟政治家瓦德普尔向德新社表示，德国需要在中国问题上达成全国共识。但红绿灯联盟内部对中国的分歧十分剧烈。联盟党因此愿意提供帮助以达成共识。瓦德普尔强调，中国正在朝着监视国家的方向急剧发展。这给外交政策中基于规则的秩序带来质疑。德国必须对此作出反应。

法国总统马克龙提出，在台湾问题上应既不紧跟美国，也不紧跟中国，而是要有自己的立场。德国外长贝尔伯克则和美国保持一致，并警告中国不要武力攻打台湾，否则将承担后果。马克龙的表态起初在德国政界引起一片批评，但德国现在也出现了不同的声音。比如，《柏林日报》认为，对马克龙在中国的讲话表示愤怒，这是典型的德国人，而且是傲慢的行为。每个人都应该知道，贝尔伯克由价值观驱动的外交政策在亚洲走到了尽头。就在贝尔伯克挥舞道德大棒的同时，马克龙却说出了真相。

《东图林根报》发现，外长贝尔伯克为期六天的东亚之行有如在坐情感过山车。在中国，她冷静，但碰了个钉子。在北京与中国外长秦刚的会谈中，两人的立场发生了正面冲突。随后的新闻发布会变成了一个冷冰冰的事件。但在韩国和日本，她热情友好。她正在寻求的是抗衡中国和俄国的民主联盟。

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