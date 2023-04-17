G7外长今聚焦乌战与印太 并对维护台海安全达成共识

G7/日本/乌战/台海

世界工业7国集团外长会议今天进入正式讨论议程，聚焦乌克兰战争，印太战略以及台海安全议题。工业7国集团在昨天晚上的工作晚宴上，还强调确认了台湾海峡和平与稳定的重要性，就要求和平解决两岸问题达成了一致。

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据共同社今天报道，世界工业七国集团（G7）外长会议16日在日本长野县轻井泽町的酒店开幕。第二天的17日上午启动了第一部分的正式讨论。各方围绕印度太平洋地区及乌克兰局势等交换意见。在俄乌冲突及中国军事活动活跃使安保环境不稳定的背景下，18日汇总的联合声明中，能否就维持基于法治的国际秩序发出强有力的讯息成为焦点。

担任会议主席的日本外相林芳正以及美国国务卿布林肯、英国外交发展大臣克莱弗利、法国外长科隆纳、德国外长贝尔伯克等人出席了会议。欧盟（EU）外交与安全政策高级代表博雷利因新冠检测结果呈阳性未能参会，由欧盟对外行动署副秘书长莫拉代理出席。

据共同社，会议讨论第一部分主要讨论印太、南亚及太平洋岛国。各方还会共商新兴市场国家和发展中国家面临的能源和粮食价格高涨问题，以及气候变化课题。之后的第二部分将聚焦乌克兰局势，探讨加强对俄制裁、对乌的军事层面援助及如何开展战后恢复与重建等。

该报道称，在16日晚的工作晚宴上确认了台湾海峡和平与稳定的重要性，就要求和平解决两岸问题达成了一致。此外强烈谴责朝鲜屡次发射弹道导弹，各国对解决朝鲜绑架日本人问题表示了支持。

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