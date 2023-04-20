乌克兰诺贝尔和平奖获主要求南非不要接待普京

南非/乌克兰

一位乌克兰诺贝尔和平奖获得者，呼吁南非不要让俄罗斯总统普京出席八月份将在那里召开的金砖国家峰会。

广告 继续浏览后续

4月19日，在约翰内斯堡举行的一个新闻发布会上，乌克兰非政府组织“公民自由中心”的负责人——亚历山德拉·罗曼佐娃（Oleksandra Romantsova）敦促南非政府“向我们展示他们对我们命运的关心”。这一组织去年成为乌克兰的首位诺贝尔和平奖获得者，

法新社指出，国际刑事法院在 3 月份对普京发出了逮捕令，这意味着八月将举办金砖国家峰会（由南非、巴西、中国、印度和俄罗斯组成的国家集团）的东道主——南非，届时应该逮捕普京，如果他前来参加峰会的话。

罗曼佐娃在新闻发布会上表示 “对我们来说，南非是人们为自由、平等和尊严而奋斗的地方”。 她说，如果俄罗斯总统前往南非，且没有被捕，那将是“非常令人失望的”。

总部设在基辅的公民自由中心 (CCL) 主任罗曼佐娃还建议俄罗斯总统可以通过互联网参加峰会，或是派一名不被国际刑事法院通缉的部长参加。

南非拒绝谴责对乌克兰的入侵，称自己希望保持中立，并希望通过对话结束战争。

今年早些时候，南非、俄罗斯和中国举行了联合军事演习，批评者认为这是南非向克里姆林宫倾斜的证据。

罗曼佐娃是作为一个由学者和非政府组织组成的代表团的成员前方南非访问的，还与外交官员会了面，但是没有执政党——非洲人国民大会 (ANC) 的代表，非国大反对结束不可入境性的限制。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅