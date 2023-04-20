也门首都萨那发生严重踩踏事故 至少85人死亡

也门， 事故

也门首都萨那4月19日晚间一个斋月慈善发放活动发生严重踩踏事故，造成至少85人死亡，322人受伤，这是10年来死亡人数最多的踩踏事件之一。

广告 继续浏览后续

也门是阿拉伯半岛最贫穷国家，自2014年以来始终处于胡塞叛军与亲政府部队间冲突。悲剧事件发生在叛军控制的首都萨那。据萨那一名胡塞武装官员说，踩踏事件至少造成“85人死亡、322人受伤”，另一名卫生官员说，有13名伤者情况危急。

这名因未获授权对媒体发言而不愿透露姓名的官员说：“死者中有妇女和儿童。”

法新社报道，事故发生在开斋节前几天，萨那老城区一所学校正在为穷人发放慈善金，当时有数百人聚集。

萨那当局说，一些商户经管理部门批淮当街分发现金，酿成踩踏悲剧。涉事商户已被逮捕

据叛军电视频道Al-Masirah播放的一段视频，人群堆迭在一起，人们在混乱中拼命沿着人墙往上爬，试图逃生。身著军服的武装士兵和工作人员一边试图救援，一边要求人群往后退。

胡塞武装的一名高官将事故归咎于通往学校的街道过于狭窄，而 "人太多"。当大门打开时，人群冲上楼梯，冲向预定发放慈善金的学校操场。但也有目击者说，枪声引起了人们奔跑。

当地媒体报道，叛军最高政治委员会主席马沙特已宣布成立委员会，调查事故原因"。

据法新社统计，这次踩踏事件是十年来死亡人数最多的一次。也门连年战乱已经造成数十万人死亡，3000万也门人陷入世界最严重的人道主义危机，超过四分之三的也门人口依赖国际援助。

去年在联合国斡旋下达成的为期六个月的休战协议在10月到期后未能延续，但当地局势保持了相对平静。上周，在阿曼的调解陪同下一个沙特代表团前往萨那，为恢复休战协议、签订更持久的停火举行会谈。在此背景下，也门政府和叛军在最近几天交换了近900名囚犯。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅