今年世界会奇热无比？

气候/高温/厄尔尼诺现象

根据气候科学家分析，气候变化和厄尔尼诺天气现象预期回归的推动下， 2023 年或 2024 年世界有可能打破新的平均气温记录。法国连续两天春温上升，也谈论气候变暖，今年夏天会很热的话题。

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据路透社今天报道称，随着厄尔尼诺现象的回归，世界可能在 2023 年面临创纪录的气温。

气候模型表明，在太平洋拉尼娜天气模式持续三年后，全球气温普遍略有下降，今年晚些时候，世界将再次出现厄尔尼诺现象，预示更温暖的天气模式。因为在厄尔尼诺期间，沿赤道向西吹的风变慢，温暖的海水被推向东方，造成海洋表面温度升高。

据欧盟哥白尼气候组织负责人 Carlo Buontempo 说，“厄尔尼诺现象通常与全球创纪录的气温有关。这种情况是否会在 2023 年或 2024 年发生尚不得而知，但我认为，这种情况发生的可能性更大。” Buontempo 说，气候模型表明在北半球夏末会恢复厄尔尼诺现象，并有可能在年底前形成强烈的厄尔尼诺现象。

迄今为止，世界上有记录以来最热的一年是 2016 年，当年恰逢强烈的厄尔尼诺现象。不过，现在即使在没有这种现象的年份，气候变化也助长了极端温度。

过去八年是世界上有记录以来最热的八年，专家称反映出温室气体排放导致的长期变暖趋势。

路透社引述伦敦帝国理工学院格兰瑟姆研究所高级讲师弗里德里克奥托表示，厄尔尼诺现象引发的气温可能会加剧各国已经经历的气候变化影响，包括严重的热浪、干旱和野火。

欧盟哥白尼科学家周四发表了一份报告，评估了去年世界经历的极端气候，这是有记录以来第五个最热的年份。欧洲在 2022 年经历了有记录以来最热的夏季，而气候变化引发的极端降雨在巴基斯坦造成了灾难性的洪水，2 月，南极海冰水平创下历史新低。

哥白尼机构专家说，现在全球平均气温比工业化前时期高 1.2 摄氏度。尽管世界上大多数主要排放国承诺最终将其净排放量削减至零，但去年全球二氧化碳排放量继续上升。

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