拜登分别与马克龙及冯德莱恩通话：重申维护台海和平与稳定的重要性

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美国总统拜登（Joe Biden）4月20日分别与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）及法国总统马克龙（Emmanuel Macron）进行了通话。据冯德莱恩介绍，欧盟和美国领导人在通话中探讨了对华关系、台海和平稳定的需要及支持乌克兰抵御俄罗斯非法入侵等战略事宜。据法国总统府介绍，法美首脑在通话中就乌克兰战场的最新进展，以及马克龙日前访华所取得的成果等问题进行了沟通。

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就拜登与冯德莱恩的通话内容，白宫周四通过声明介绍称，“两位领导人讨论了冯德莱恩主席最近的北京之行以及他们对维护基于规则的国际秩序、人权和公平贸易做法的共同承诺。他们重申了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性。”

白宫补充说：“拜登总统和冯德莱恩主席还重申了美国和欧盟的承诺，即确保乌克兰获得其所需要的经济和安全援助，并继续密切合作，让克里姆林宫为俄罗斯的侵略行为付出代价。两位领导人还讨论了正在进行的加速向清洁能源经济转型的联合努力。”

冯德莱恩通过推特表示，“与美国总统拜登就欧盟-美国的战略事宜进行了非常好的交流，包括：与中国的关系，台湾海峡和平与稳定的需要；支持乌克兰反对俄罗斯的非法入侵；七国集团（G7）广岛峰会的筹备工作；马格里布地区（非洲西北部地区）的发展。”

就拜登与马克龙的通话内容，白宫表示：“继4月4日的谈话之后，两位领导人讨论了马克龙总统最近对中华人民共和国的访问以及他们为促进印度-太平洋地区的繁荣、安全、共同价值观和基于规则的国际秩序所做的持续努力。他们重申了维护台湾海峡和平与稳定的重要性。两位总统还重申，面对俄罗斯的野蛮侵略，他们坚定地支持乌克兰。”

法国总统府的声明指出，“在乌克兰继续成为俄罗斯侵略的受害者之时，两位总统就当地的最新发展和对乌克兰战争努力的支持交换了意见。他们重申，他们共同决心长期保持这种支持。”

法方提及，“共和国总统在结束对北京和广州的国事访问时介绍了所取得的成果。中国可以发挥作用，在中期内为按照《联合国宪章》的原则和宗旨结束冲突作出贡献。两国元首一致认为，必须在此基础上继续与中国当局接触。”

爱丽舍宫称，“国家元首（马克龙）还强调了欧盟在支持乌克兰方面的重大贡献，在民用和军用方面合计超过670亿欧元。他还回顾了欧洲人继续重新武装的重要性，以便承担起分担跨大西洋安全负担的责任。法国将通过其新的《军事计划法》在这方面发挥充分的作用。”

法方指出：“两位总统共同致力于加强正在进行的合作和支持国际法，包括整个印度-太平洋地区的航行自由。两位国家元首还讨论了苏丹极其令人担忧的局势。”

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