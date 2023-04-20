美国等乌克兰主要盟友考虑近乎全面禁止对俄出口

国际/俄罗斯/乌克兰

据彭博社4月20日报导，美国等一些乌克兰的主要盟友正在考虑近乎完全禁止对俄罗斯的出口，此举可能令俄总统普京发动的对乌侵略战争承受的经济压力大幅增加。据知情人士透露，七国集团的代表在5月日本举行的广岛峰会之前正在讨论这一想法，目标是让欧盟成员国参与制裁。消息人士称，这项提案仍在讨论中，可能会有变动。

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上述消息人士称，毫无疑问，新的制裁方案将颠覆现有的制裁机制，意味着除非获得豁免，否则西方国家将禁止几乎所有商品出口。而按照目前的标准，除非受到制裁，否则所有出口均受到允许。

一名消息人士表示，如果七国集团领导人在峰会上支持这一举措，那么具体哪些产品将被排除在外，就必须达成一致。其中，药品和包括粮食在内的农产品很有可能依然被豁免。

报导指，但实施过程中可能存在严重障碍。要在欧盟生效，新制裁标准需要得到所有成员国的同意，鉴于仍向俄罗斯出口商品的公司可能会强烈反对，以及俄罗斯方面的反制风险，这将引发一场欧盟内部的激烈辩论。

如果实施几乎全面的出口禁运，这些国家与俄罗斯之间所剩不多的贸易量也将蒸发。美国国家安全委员会的一位发言人拒绝就此举的前景置评。

迄今为止，制裁已使欧盟和七国集团国家对俄罗斯的出口额几乎减半，从电子产品、精密仪器、玩具，再到奢侈品，几乎所有商品都受到了限制。根据设在日内瓦的“贸易数据监测中心”（Trade Data Monitor）的数据，仍有价值660亿美元的商品从欧洲、美国、加拿大和日本进入俄罗斯。

俄罗斯此前对制裁的回应同样是实施出口禁令，并定期削减对欧洲的能源供应，欧盟尤其容易受到对铜等大宗商品限制的影响。目前欧洲国家仍从俄罗斯进口钯、铜、铁和镍等大宗商品。

俄罗斯已停止公布进口数据，但“贸易数据监测中心”的数据显示，目前德国、意大利和波兰仍是对俄出口商品最多的三个欧洲国家。在七国集团国家中，受影响最严重的非医药和农产品的商品包括汽车、巧克力、啤酒、鞋类、鲜花和化妆品等。

此外，尽管施加了各种限制措施，但俄罗斯也可以通过第三国规避制裁，进口了一些对其受限的美欧零部件。这使得七国集团和欧盟更加关注规避制裁的问题，特别是加强对军民两用商品的监控。

另据英国《金融时报》周四报导，按照欧盟官员的说法，近期内不会对俄罗斯实施新的制裁。

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