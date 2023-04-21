乌克兰小麦恢复通过波兰转运。

乌克兰/波兰/农业/贸易

法新社从华沙报道，被华沙当局暂停近一周的乌克兰谷物和其他农产品通过波兰转运于周五正式恢复，波兰政府还宣布向农民提供大量援助。

广告 继续浏览后续

根据法新社，在波兰政府的法规生效后，从周五当地时间两点、格林威治标准时间零点起，几种乌克兰农产品被允许通过波兰过境，包括糖、肉、水果和蔬菜。然而，乌克兰出口商不能在波兰市场上销售这些产品。

波兰海关总署署长（Bartosz Zbaraszczuk）周五在电台上说：“我们认为控制是相当流畅的，到目前为止还没有排队的迹象。”

第一个包括五辆卡车的车队，将肉制品、鸡蛋和玉米运往荷兰。

自乌克兰战争开始以来，由于俄罗斯入侵封锁了经由黑海的传统出口路线，运往国外的乌克兰粮食通过欧盟转运。这导致波兰的谷物库存不断积累，并导致当​​地的谷物价格下跌，引发了农民们的抗议，并导致波兰前农业部长辞职。目前约有400万吨乌克兰谷物存储在波兰。

为了回应农民们的抗议，波兰以及与乌克兰接壤的其他欧盟国家，对乌克兰谷物进口实施了临时禁令。波兰于4月15日禁止十多种乌克兰食品主要是谷物进入波兰。这一禁止乌克兰谷物进入波兰的决定，是在没有咨询乌克兰或欧盟委员会的情况下做出的，这一做法在基辅和布鲁塞尔都引发了批评。

匈牙利、斯洛伐克和保加利亚也实施了类似波兰的临时禁令。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅