乌克兰50盟国开会 在泽连斯基敦促下准备新军援 战机是焦点

乌克兰/50盟国会议

乌克兰大约50个盟国在乌克兰总统泽连斯基敦促下，周五在德国举行会议，协调对基辅的军事援助，基辅说它正在准备一次重大反攻。

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法新社4月21日报道，这次会议在德国南部拉姆施泰因美国基地召开，有美国国防部长奥斯汀主持，刚从基辅回来的北约领导人斯托尔滕贝格也出席了会议。

周四，乌克兰总统泽连斯基与北约秘书长斯托尔滕贝格会面时一再呼吁西方提供更多的装甲、大炮和弹药，以及战斗机和远程导弹射击系统，以“打击远在前线后方的俄罗斯仓库”。

这次会议有大约50个国家的代表参加，会议开始时奥斯汀先生和他的乌克兰同行雷兹尼科夫先生进行了讨论，雷兹尼科夫先生描述这次讨论"富有成果"。

昨天周四晚上，俄罗斯无人机对基辅进行了新一轮攻击，但没有造成任何伤亡。

美国防长奥斯汀说："我们将共同确保乌克兰拥有在自由中生活所需的一切"。他保证西方对基辅的支持仍然"强有力"。他强调，"弹药和防空工具"问题是当天讨论的核心议题。

法新社说：在库存不足、担心局势升级和后勤问题之间，欧洲人和美国人要比基辅所希望的更加谨慎。

交付战机分歧

法新社说，向乌克兰交付战斗机一事，是今天“拉姆施泰因”会议讨论的议题之一。基辅的支持者们在向乌克兰交付战斗机的问题上产生了分歧，德国尤其不情愿。

而斯洛伐克和波兰，已开始向乌克兰交付苏式-米格-29战斗机。华沙表示，准备向乌克兰捐赠其所有的30架左右的战斗机。

有关向乌克兰运送西方现代战机的议题仍在讨论中。丹麦国防部长最近说，有几个国家已经表示赞成，而且"在夏天之前"可能会做出决定。

不过，北约秘书长斯托尔滕贝格今天抵达拉姆施泰因基地时说，联盟的重点是提供弹药和备件，以确保已经部署在乌克兰的系统"达到预期效果"。

他还说："现在是一场消耗战，而消耗战变成了一场后勤战。他表示，自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，西方已向乌克兰提供了超过1500亿美元的援助，包括650亿美元的军事援助。

乌克兰部队在整个冬季抵御了俄罗斯在东部前线的进攻后，正在为春季或夏季准备自己的攻势。

乌克兰本周宣布，它已收到第一批美国爱国者防空系统，这一行动由美国、德国和荷兰协调进行。

在基辅的长期要求下，英国和德国的重型坦克也已于3月底交付。美国的艾布拉姆斯坦克可能很快就会跟进。

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