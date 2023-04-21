古特雷斯呼吁苏丹交战各方立即停火，至少三天以便平民获救

联合国/苏丹/非洲

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）4月20日呼吁苏丹交战各方至少停火三天，以便被困在冲突地区的平民能够寻求医疗服务、食物和其他基本用品。非洲联盟召开关于危机的在线会议后，他呼吁在标志斋月结束的开斋节庆祝活动期间让枪声平息。

广告 继续浏览后续

古特雷斯周四在纽约联合国总部向媒体介绍情况时表示：“这必须是暂缓战斗并为永久停火铺平道路的第一步。”

非洲联盟召开的此次会议汇集了联合国、阿拉伯国家联盟、东非政府间发展管理局、欧盟和致力于结束苏丹敌对行动的国家。敌对军事派系已为在苏丹争夺权力而战斗了近一周的时间。数百人在此期间丧生，其中包括儿童。由于袭击和抢劫，人道主义工作者无法开展救生行动。

据联合国新闻报导，古特雷斯表示，在停止敌对行动之后，必须进行认真的对话，以实现成功的过渡，首先是任命一个文职政府。他还谴责当地针对人道主义工作者和资产的袭击，并提醒各方履行其国际义务，确保援助人员的安全与安保。

古特雷斯提及：“我还非常担心联合国工作人员的处境，他们中许多人被困在处于激烈冲突地区的家中。我们正在竭尽全力支持他们。”

苏丹武装部队和准军事团体快速支援部队在恢复文官统治的问题上存在分歧，在上周六爆发了冲突。大部分战斗都发生在首都喀土穆，当地居民已经被困在家中数日。

尽管疏散工作变得越来越困难，但仍有数千人逃离这座城市。人道主义工作者警告道，人们的食物、燃料和其他重要物资即将告罄，许多人急需医疗服务。

此外，世卫组织总干事谭德塞周四通过推特表示：“苏丹的局势越来越令人担忧和心碎。迄今为止，已有超过330人死亡，近3200人受伤。” 他谴责所有生命损失，尤其是针对平民和卫生保健设施的袭击。他对军队占领卫生设施的报道深表关切，强调对卫生设施的袭击是对国际法的公然违反。

谭德塞指出，“由于缺乏安全通道、电力、食物、水、人力以及不断减少的医疗用品，在成千上万的伤员需要紧急护理的时候，许多卫生设施几乎无法运作。” 他并敦促交战双方尊重停火协议，以便人们能够寻求庇护或卫生保健，或者获得食物、水和药品。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅