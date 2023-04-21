台湾--马克龙拜登通话公报分歧依旧

马克龙/拜登/台湾

法国总统马克龙周四与美国总统拜登通了电话。路透社指出，在马克龙有关台湾的言论被其西方盟友谴责了10天后，爱丽舍宫和白宫的分歧依旧。法新社强调，法美总统这次通话肯定了双方的密切合作，“减弱了批评”。

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在政客新闻（Politico）和回声报（Les Echos）刊出的采访中，马克龙在结束中国之行时表示，欧洲无意加速台湾危机，欧洲应该在美国和中国之间，推行自主战略，成为"第三极"。

路透社说，马克龙此次访中，最初要在北京面前显示欧盟团结，为此，请欧洲委员会主席冯德莱恩陪同行，但最终却显示了欧盟内部的分歧，并激怒了华盛顿。

爱丽舍宫就马克龙与拜登通话发布的声明，没有直接提及台湾，只说法国和美国都盼望"支持国际法，包括印度-太平洋地区的航行自由"。

白宫的声明则与法国总统府的声明形成对比，白宫说，两位领导人"重申了维护台湾海峡和平与稳定的重要性"。

路透社说，马克龙本月早些时候的言论有一大部分并非首次提出，但他在中国军队在台湾周边进行军事演习时发表这些言论，以及所采用的语气，让多个东欧国家感到恼火。

欧盟东翼许多国家政府重视与美国的关系，特别考虑到俄罗斯去年入侵乌克兰以来，华盛顿在帮助乌克兰方面发挥了关键作用。

西方国家也对马克龙访问中国期间没有呼吁维持台湾海峡现状感到愤怒，因为中国认为台湾是一个叛逆省份，不排除使用武力将其拉回中国。

路透社说，虽然法国外交官试图淡化马克龙的言论，并减少其损害，但爱丽舍宫在周四发布的声明中没有明确提及台湾，这可能会引起更大的波澜。

法国总统府说，埃马纽埃尔-马克龙向乔-拜登介绍了他在中国之行中"取得的成果"，但没有提供进一步的细节。

爱丽舍宫在声明中还表示，中国在促进乌克兰冲突的中期结束方面可以发挥一定作用。这一点也与白宫的声明不同。

法新社

法新社则说，拜登和马克龙周四专门针对法国总统最近访问中国进行了电话沟通，“肯定了美法领导人的密切合作”，“减弱了这次马克龙访问中国有关台湾言论引起的批评”。

法新社引述白宫的声明说，两位领导人"讨论了马克龙总统最近的中国之行以及他们为促进亚太地区的繁荣、安全、共同价值观和基于法治的国际秩序所做的持续努力"。

并说，爱丽舍宫的声明强调，马克龙在访问北京之前，已经与拜登通过话，双方"重申了维护台湾海峡两岸和平与稳定的重要性"。

法国总统府在一份更详细的声明中说，拜登和马克龙还讨论了乌克兰战争，并 "重申了他们在面对俄罗斯的野蛮侵略对乌克兰的坚定支持"。

爱丽舍宫还称，两位领导人"同意继续与中国接触的重要性"，以帮助 "在中期内结束"乌克兰战争。巴黎认为，由于北京与莫斯科的联盟，北京"可以发挥作用"。

法新社说，巴黎认为北京在乌克兰的作用，将在定于今年夏季举行的“法中战略对话”框架内讨论。

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