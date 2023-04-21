德国铁路罢工 要求加薪12%

德国铁路/罢工

德国铁路工人要求提高工资举行全国性罢工，德国火车在周五上午几乎全部处于停顿状态。

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据法新社报道，德国铁路公司发言人斯托斯（Achim Stauss）今天在柏林几乎无人的中央车站说，由于罢工，人手不足，德国铁路公司"已经决定中断列车运行服务"。

据代表23万员工利益的铁路工人工会（EVG）称，该部门50家公司的1万5000多名员工已经响应了罢工号召。

铁路工人工会的两位集体谈判官员Cosima Ingenschay和Kristian Loroch周五说，这次警告性罢工将持续到当地时间13:00（国际标准时间11:00），旨在"增加对雇主的压力"，因为该行业正在为加薪进行集体谈判。

他们补充说，"雇主们认为他们可以无视员工的要求，想随心所欲地进行集体谈判。这是不可接受的"。

工会要求加薪12%，在12个月内至少加薪650欧元，以抵消通货膨胀对铁路工人购买力的影响。

德国铁路公司发言人斯托斯先生说，这次罢工是"无用的"，因为谈判正在进行中。

德国铁路公司在一份声明中警告说，在罢工结束后的几个小时内，交通中断的情况预计将继续存在，并提到车站的"平静"情况。

上一次，3月27日，在德国铁路工人工会和公共服务工会Verdi的呼吁下，罢工使包括机场在内的整个交通部门瘫痪了24小时。

代表大约250万雇员的工会也已经与国家和市政当局进行了几周的紧张谈判。这些谈判将于周六恢复，试图达成一项工资协议。

近几个月来，在德国，从学校到医院再到邮局，因工资问题举行的罢工一直在增加。3月份的通货膨胀率达到了7.4%，其中食品价格上涨了22.3%。

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