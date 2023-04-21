泄密文件:中国正建造网络武器劫持敌方卫星

中国/网攻/太空

据一份泄露的美国情报报告，中国正在建造复杂的网络武器，以"夺取"敌方卫星的控制权，使其在战时失去数据信号或监视的作用。

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据金融时报今天21日报道，一份泄密文件显示，美国评估认为，中国正在推动发展"拒绝、利用或劫持"敌方卫星的能力，是其控制信息目标的核心部分，北京认为这是一个关键的"战争领域"。

这份带有中央情报局标记的文件是今年发布的，以前没有报道过，是据称由一名21岁的美国空警分享的几十份文件之一，是十多年来关于美国情报的最重要启示之一。

这种性质的网络能力将远远超过俄罗斯在乌克兰部署的任何东西，那里的电子战团队采取了蛮力的方法，但效果甚微。

这些攻击最早是在20世纪80年代开发的，试图通过Tirada-2等车载干扰系统的类似频率广播，淹没低轨道SpaceX卫星和其地面终端之间的信号。中国更雄心勃勃的网络攻击旨在模仿敌方卫星从其运营商那里收到的信号，诱使它们要么被完全接管，要么在战斗的关键时刻发生故障。

台湾筹谋

美国的这个机密文件说，这种网络能力将使中国"夺取对卫星的控制权，使其不能有效地支持通信、武器或情报、监视和侦察系统"。美国从未披露它是否有类似的能力。台湾已经注意到卫星通信对乌克兰军队是多么的不可或缺，正在寻求建立能够在中国的攻击下生存的通信基础设施。

据《金融时报》1月报道，台湾正在争取投资者建立自己的卫星供应商，同时在台湾周围700个地点试验“非静止”卫星接收器，以保证在发生战争或灾难时的带宽运行。

该报说，在去年2月24日俄罗斯对乌克兰发动全面入侵之前几个小时，俄罗斯的网络攻击成功地使美国Viasat公司的数千台乌克兰军用路由器失效，这表明卫星通信在战争中变得多么关键。

俄袭击Viasat

一位乌克兰官员将当时的攻击描述为"灾难性的"。那次攻击还使波兰、意大利和德国的数千名Viasat客户的服务中断，有几百台风力发电机受到影响。对Viasat公司的黑客攻击固然很复杂，涉及侵入该公司的计算机系统，并向调制解调器发出指令，导致它们发生故障。但据泄露的评估报告，中国要达到的网攻目标要先进得多。

据专家称，他们试图寻求打掉卫星的能力--这些卫星往往在相互连接的集群中运行，相互通信，向武器系统转发信号和命令，或发回视觉和拦截的电子数据。

中国太空打击

美国军事官员警告说，中国在发展军事空间技术方面取得了重大进展，包括在卫星通信方面。美国太空部队指挥官萨尔茨曼（B Chance Saltzman）将军上个月告诉国会：北京正在积极追求太空打击能力，以努力实现其"太空梦"，即在2045年之前成为地球大气层之外最重要的大国。

萨尔茨曼说："中国继续积极投资旨在扰乱、降低和破坏我们太空能力的技术。中国军方已经部署了347颗卫星，包括在过去六个月里发射的35颗卫星，目的是在未来的任何冲突中监测、跟踪、瞄准和攻击美国军队。

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