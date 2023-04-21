美共和党新星德桑蒂斯拟出访日韩以英四国，将会见岸田文雄等政要

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美国佛罗里达州州长、共和党人德桑蒂斯（Ron DeSantis）4月20日宣布，他将出访日本，并与日本首相岸田文雄会面。访问期间，德桑蒂斯将率领一个国际贸易代表团，还计划与日本外务大臣林芳正及企业高管举行会谈。除了日本外，他此行还将到访韩国、以色列和英国。

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佛罗里达州州长办公室周四通过声明表示，州长德桑蒂斯宣布，他将率领一个国际贸易代表团，与“佛罗里达州企业”组织一起，前往日本、韩国、以色列和英国。德桑蒂斯将与其夫人、佛罗里达州国务卿和佛罗里达州商务部长一起出访。

这位前美国联邦众议员尚未正式宣布参加2024年总统大选，但被视为共和党总统候选人提名的主要潜在竞争者之一。德桑蒂斯在声明中提到，“佛罗里达州拥有世界上第15大经济体，这是因为我们州努力与其他国家建立伙伴关系，以创造就业机会并促进经济发展”。他称，“这个贸易代表团将使我们有机会加强经济关系，继续展示佛罗里达州作为经济领导者的地位。”

据悉，日本是佛罗里达州在亚太地区的第二大双边商品贸易伙伴，也是美国的第七大贸易伙伴，声明没有说明德桑蒂斯即将出访的起始日期。在结束访日后，该代表团将访问韩国，然后在下周四前往以色列。随后，德桑蒂斯一行将以对英国的访问来结束这次旅行。除了英国的企业届人士外，他还将会见英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）。

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