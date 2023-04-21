苏丹首都激战：韩国日本派军机执行撤侨任务

苏丹/韩日撤侨

韩国和日本的军机都在今天启程，飞往吉布提，打算迂回从苏丹撤侨。开斋节首日，苏丹两派军阀不顾停火呼吁继续激战。

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据韩联社引述韩国军方4月21日的消息，今天下午，韩国空军一架C-130J运输机在釜山金海国际机场起飞赴非洲，执行从苏丹撤侨任务。

这架军机搭载了韩国陆军特战队和空军战斗控制组（CCT）、驾驶员、维修人员、警卫人员、医务人员等共50多人。

该报道透露，由于苏丹武力冲突持续，首都喀土穆机场关闭，目前无法直接飞抵苏丹。因此韩国军机和兵力将在美军驻吉布提基地降落。预计从起飞到抵达最终目的地约需24个小时。

另据共同社消息，日本防卫相滨田靖一今天4月21日上午在记者会上表示，为了撤走滞留在苏丹的日本侨民，1架C-130运输机于当天下午从日本航空自卫队的小牧基地出发飞往非洲东部的吉布提。日本防卫相滨田补充说：“正在基于当地情况，考虑包括从陆路运送侨民（选项），并留有灵活性地展开探讨”。

喀土穆激战

据法新社报道，苏丹政府军和令人生畏的快速支援部队（RSF）今天周五继续在首都喀土穆激战，双方在斋月结束的开斋节（Aïd el-Fitr）第一天，没有理会停火的一再呼吁。

目击者说，中午时分，空袭再次震撼了首都中心（离军队总部不远），枪声不绝于耳。据世卫组织（WHO）称，自4月15日开战以来，每天情况都是如此，已造成413人死亡，3551人受伤。

据医生联盟说，在首都喀土穆，很多医院遭到了严重破坏。在首都以南350公里的奥贝德市（al-Obeid）有四家医院被击中。总的来说，在"战斗区域，70%的医院都无法正常运转"。

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