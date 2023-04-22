上海车展冰激凌风波 德国宝马向中国人道歉

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德国宝马因在上海车展派发冰激凌事件向中国观众道歉2023年4月20日

在上海车展赠送冰激凌的德国宝马展台迎宾小姐被指歧视中国人，宝马集团旗下的迷你系列周四进行了道歉。

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据法新社周五21日报道说，社交媒体上发布的一段视频显示，德国宝马迷你品牌展台的员工在拒绝一名中国游客后，向一名外国人提供了免费冰淇淋。

中国社交网络微博上发布的视频汇编显示，宝马展台的两位貌似中国人的员工告诉中国游客冰淇淋已经派发完了，稍后将一杯冰激淋给了一名外国男子。

宝马迷你品牌就这一事件发表了道歉声明，称管理层和员工的"疏忽""给大家带来了不快"，并承诺将改进员工培训。

法新社这个电稿说，截至周四下午，"宝马迷你说对不起"这一主题在中国微博上获得超过340万浏览量。

宝马迷你公司的一些发言人告诉法新社，冰激凌的库存已经用完，女招待已经停止向游客发放。

对于片刻后一名男子被赠予一杯冰激凌，这些发言人解释说，那人是宝马公司的员工。不过，他们承认这种情况"非常不幸，可能会产生误解"。

法新社说，中国是世界上最大的汽车市场，上海车展是自冠状病毒（Covid-19）大流行以来第一个吸引外国工业巨头来中国的大型活动。

面对准备用电动汽车征服市场的中国品牌的竞争，德国宝马汽车制造商正在努力表明，它意识到中国消费者的重要性。

宝马的高管弗兰克-韦伯（Frank Weber ）在周二的新闻发布会上说："慕尼黑是我们的故乡，但中国才是我们的归宿"。

宝马公司说，宝马的操作系统现在几乎有70%包含针对中国市场的功能，而且在过去三年中，该公司在中国的研究和开发活动增加了三倍。

然而，上海车展的冰激凌事件引发一股中国网民对宝马的愤怒敌意浪潮和网民之间的冲突。

一名女士播放了她与保安之间的争执录音，据说争执发生在宝马迷你展台，录音中有说"宝马打人了！"的声音。

一位网友写道：“宝马公司的高管们没有想到冰淇淋会造成这么大的混乱”。

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