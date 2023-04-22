中国行之后 卢拉也要重振与欧洲关系 首站访葡萄牙

巴西/葡萄牙

在关于乌克兰战争争议性言论为标志的中国之行后，巴西总统卢拉周六（4月22号）开始对葡萄牙进行为期四天的国事访问，随后前往西班牙，此行旨在重振巴西与欧洲的关系，打破他的前任博尔索纳罗时代的孤立状态。

广告 继续浏览后续

法新社指出，卢拉第三个总统任期开始致力于将他的国家重新置于世界地缘政治的中心，试图扮演平衡角色。这位拉美左派的代表人物在重新执政后的首次欧洲之行中，首站选择了巴西1822年脱离的前殖民国家葡萄牙。

卢拉今年一月份上台，2月即前往华盛顿，在白宫与美国总统拜登会面，最近还访问了巴西的最大贸易伙伴中国。卢拉在北京说美国应该停止在乌克兰 "鼓励战争"，欧盟应该 "开始谈论和平 "，立即引起了争议。 他的言论受到了来自华盛顿的严厉批评，华盛顿指责他 "不顾事实地呼应俄罗斯和中国的宣传"。周一，他也在巴西利亚接待了俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫，后者 "感谢 "巴西在寻求冲突解决方案方面的 "贡献"，以及其 "对这一局势的起源的出色理解"。

在批评声中，卢拉还是在星期二改变了语气，谴责俄罗斯 "侵犯乌克兰的领土完整"。

法新社指出，在作为北约的创始成员过和首批向基辅提供作战坦克的欧洲国家之一葡萄牙，巴西利亚的模棱两可并不讨好。葡萄牙保守派总统马塞洛-雷贝洛-德索萨本周早些时候作出了反应，指出： "巴西在联合国的立场始终如一：与葡萄牙、美国和北约一起。(......)话虽如此，但非常简单的是：如果巴改弦易辙，与葡萄牙无关，葡萄牙将保持立场，与巴西不同。"。

据法新社报道，在七年来的第一次，也第13届葡巴首脑会议上，将签署十几项双边协议，特别是在能源、科学、教育和旅游领域。

在飞往马德里之前，卢拉将于下周二在葡萄牙议会发表演讲，演讲前举行纪念康乃馨革命49周年的仪式，这场革命结束了48年的右翼独裁统治和13年的非洲殖民战争。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅