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中国驻法国大使对克里米亚和前苏联国家主权言论惹怒波罗的海国家

中国驻法国大使卢沙野接受法国LCI 电视台采访，2023年4月21日。 © 网络

作者： 古莉 4 分钟

中国驻法国大使在法媒采访时，对克里米亚主权和前苏联国家边界合法性的描述，受到波罗的海国家谴责。这些言论被指可能反应习近平的看法，并显示普京在侵略乌克兰后可能对其他邻国下手，同时累及北京斡旋俄乌和平的可信性。