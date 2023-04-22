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中国驻法国大使对克里米亚和前苏联国家主权言论惹怒波罗的海国家
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中国驻法国大使在法媒采访时，对克里米亚主权和前苏联国家边界合法性的描述，受到波罗的海国家谴责。这些言论被指可能反应习近平的看法，并显示普京在侵略乌克兰后可能对其他邻国下手，同时累及北京斡旋俄乌和平的可信性。
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中国驻法国大使卢沙野4月21日接受法国LCI电视台采访时，不承认克里米亚是乌克兰领土，并指乌克兰等前苏联国家现有边界没有国际协议的法律依据，进而质疑这些国家的主权，引发波罗的海前苏联国家的谴责。
拉脱维亚外交部长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）在推特账号写道：“中国驻法国大使有关国际法和国家主权的言论完全不能接受。我们期待中方作出解释并彻底撤回这一说法”。
立陶宛外交部长蓝斯柏吉斯（Gabrielus Landsbergis）在推特上写道：如果有人还想知道为什么波罗的海国家不信任中国"在乌克兰调解和平"，“这里有一位中国大使认为，克里米亚是俄罗斯的，我们国家的边界没有法律依据”。
立陶宛这位外长还说，“多年来，西方说经济合作会说服独裁者支持基于规则的国际秩序。但我们所做的只是养活他们的经济，同时让他们破坏所有的规则。中国正在打赌，我们将重复这个错误。现在是时候尝试别的东西了”。
中国驻法国大使卢沙野在LCI电视台的采访中不承认克里米亚是乌克兰领土，并指前苏联国家的现有边界没有国际协议法律依据的言论，被认为可能代表中国国家主席习近平的看法，并显示，按照这个逻辑，俄罗斯总统普京在侵略乌克兰后，可能还会吞并其他前苏联国家的领土。
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