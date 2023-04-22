美“泄密门”嫌疑人首次泄密据报发生在去年2月，受众更多

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4月21日，据《纽约时报》援引该报查看到的在线帖子报导，被指向一小群游戏玩家泄露机密文件的美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）比之前已知的时间提前了数月，并向一个更大的聊天群发布了敏感信息。2022年2月，在入侵乌克兰后不久，一个与特谢拉资料相匹配的用户开始在社交平台Discord上向一个此前未公开的聊天群中，发布有关俄罗斯战争努力的机密情报。该聊天群包含约600名成员。

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现年21岁的特谢拉于4月13日被捕，他被控的案件涉及在另一个约有50名成员的Discord聊天群中泄露机密文件，该群组名为Thug Shaker Central。该聊天群的成员告诉《纽约时报》，特谢拉于去年10月开始在那里发布敏感信息。特谢拉在马萨诸塞州的一个空军基地担任信息技术专家，这使他获得了查看绝密文件的权限。

目前还不清楚美国当局是否知道这个最新被公布的Discord聊天群上发布的机密材料。在这个成员人数更多的聊天群中新发现的信息包括俄乌双方的伤亡细节，俄罗斯情报机关的活动以及西方向乌克兰提供援助的最新情况等。该用户声称，他发布的信息来自美国国家安全局、中央情报局和其他情报机构。这些额外的信息让人怀疑为什么美国官方没有更早地发现泄密事件，特别是因为还有数百人能够看到这些帖子。

一些绝密文件被曝光后，引发了对五角大楼和美国情报机构如何保护机密数据的批评，以及在审查人员的安全许可和执行只允许“需要知道”的人接触机密方面是否存在缺陷。《纽约时报》从一名Discord用户那里了解到了这个用户人数更多的聊天群的存在。与Thug Shaker Central不同，第二个聊天群被公开列在YouTube频道上，很容易在几秒钟内进入。

《纽约时报》收集的一连串数字证据将含有敏感信息的帖子与特谢拉本人联系起来。这些帖子是用一个该报曾将其与特谢拉联系起来的用户名发布的。这名泄露机密信息的人说他在美国空军的一个情报单位工作。他发布的视频和照片中的细节与其家庭成员在马萨诸塞州北戴顿的特谢拉家中上传的图像相吻合。

去年12月21日，Discord成员向该用户发送了生日祝福，同一天，特谢拉的家人在社交平台脸书上祝他生日快乐。他本人还发布了一张德国古董步枪的照片，《纽约时报》在网上找到了一张写有特谢拉名字的该把枪的收据。该报查看到的帖子似乎是对机密文件本身的详细书面描述，并指出它们来自哪个情报机构。

虽然看起来该用户可能发布了一些文件的图片，但那些图片后来已经从聊天群组中删除。波士顿公设辩护人办公室的特谢拉的律师汉耶（Joshua Hanye）拒绝对最新披露的消息发表评论。美国联邦调查局和司法部的官员也拒绝发表评论。

报导指，看来第一次泄密发生在去年2月俄罗斯入侵乌克兰后不到48小时。该用户写道：“看到五角大楼的一份报告说，三分之一的部队被用来入侵”。显然，他渴望说服群里质疑分析真实性的其他用户。该用户称： “我有比公开资料更多一点的信息。（这就是）在美国空军情报部门工作的好处”。其发布的一些情报似乎预示着战场上的发展。

去年3月27日，该用户分享了关于俄罗斯将从基辅周围撤军的机密信息，并指他“在美国国家安全局的一个网站上发现的（这些信息）”。“有些‘大’新闻，”他写道，“（俄罗斯）在基辅以西可能会有计划地撤军，这是指所有的部队”。两天后，俄罗斯官员宣布他们正在从乌克兰首都撤军。

有些帖子一开始就介绍了最新的伤亡人数。他还报告了乌方的优先目标和俄罗斯情报机构的活动。他对发布哪些国家正在向乌克兰提供致命性援助的最新情况特别感兴趣。有时，他似乎是在他所工作的军事基地里发帖。在一次谈话中，该用户说他即将进入一个拥有安全许可的人可以进入机密计算机网络的区域，即敏感信息隔离设施（SCIF）。

特谢拉是如何获得他被指控在网上发布的机密文件，这一直是调查人员关注的一个关键问题。调查人员认为特谢拉利用与他的信息技术工作有关的管理员权限来获取文件。特谢拉在他的帖子中说，他的工作使他能够获得其他人无法看到的材料。特谢拉写道：“我的工作让我获得高于大多数情报人员的特权。”

特谢拉还声称，他正在积极梳理机密计算机网络，寻找有关乌克兰战争的材料。当其中一位Discord用户敦促不要滥用他对机密情报的访问权时，特谢拉回答说：“太晚了”。还有一次，他提出与居住在美国以外的群组成员私下分享信息。

特谢拉写道：“给我发短信，我可以告诉你我有什么”。另一次，他写道，能够进入美国国家安全局管理的一个网站，该机构专注于从计算机网络截获通信，以寻找关于俄乌战争的最新信息。他还声称可以获得美国合作伙伴的情报。

“当我关注外国时，我通常与英国政府通讯总部（GCHQ）的人合作，” 他在去年9月告诉该聊天群。美国国家安全局的一位发言人拒绝发表评论，将问题转给司法部。英国驻美大使馆的一位女发言人也拒绝了置评请求。

报导指 ，特谢拉继续向这个成员更多的聊天群分享更详细的信息，直到一个月前。“我非常高兴，愿意并热衷于在过去一年里报道这一事件，并与你们所有人分享一些没有多少人能够看到的东西，” 他在今年3月19日写道，并补充说，“我决定停止更新”。

特谢拉上周被控两项刑事罪，包括违反1917年美国《间谍法》的规定：“未经授权保留和传送国防信息”，以及“未经授权转移和保留机密信息”。两项罪名的最高刑期分别为10年和5年。

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