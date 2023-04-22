苏丹冲突进入第二周：炮声平息后枪声再起

苏丹/冲突

苏丹正规军和准军事部队之间的暴力冲突今天4月22日周六进入第二周，已造成数百人死亡，数千人受伤，停火的呼吁被忽视。

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法新社今天周六发自喀土穆的报道说，最近几天震撼首都喀土穆的巨大爆炸声昨夜逐渐平息后，今天早上枪声又起。

4月15日，苏丹的实际领导人布尔汉（Abdel Fattah al-Burhane）与他的“副手”兼“对手”达戈洛（Mohamed Hamdane Daglo）爆发冲突，前者拥有国家军队，后者指挥着令人恐惧的准军事部队“快速支援部队”（RSF）。这两名将军在2021年政变以来，掌握着苏丹政权，但此后他们在激烈的权斗中反目。

联合国秘书长古特雷斯和美国国务卿布林肯都呼吁停火。法新社说，本周早些时候宣布的前两次24小时停火也都被忽略。

苏丹军队周五称，它已"接受了为期三天的开斋节停火"。而“快速支援部队”首领达戈洛将军则在一份声明中说，他与联合国秘书长古特雷斯先生"讨论了当前的危机"，包括“人道主义休战”、“安全通道和对人道工作者的保护”。

达戈洛的“快速支援部队”（RSF）创建于2013年，由苏丹前独裁者巴希尔（Omar el-Béchir）手下的数千名前达尔富尔阿拉伯族裔民兵（Janjaweed）组成。

法新社说，苏丹军队和快速支援部队（RSF）再一次没有履行他们的承诺，没有暂停交火，让平民逃离和让外国撤走其国民。根据世界卫生组织（WHO）的暂时数据，这场冲突的亡人数仍为413人，3,551人受伤。

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