菲律宾附近发现二战沉船 上千遇难者多为澳洲战俘

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日本运输船蒙特维多丸（Montevideo Maru）号，拍摄于1941年，一年后它沉没于南中国海的菲律宾附近。

在神秘失踪81年后，二战期间被鱼雷击中的一艘日本船的残骸在菲律宾附近被发现，船上有1000多人，大部分是澳大利亚战俘。这是澳洲史上最大海上悲剧之一。

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水下考古协会“寂静世界”（Silentworld）基金会周六4月22日宣布，蒙特维多丸（Montevideo Maru）号于4月18日被发现在距离菲律宾吕宋岛110公里的南中国海4000多米深处。

寂静世界基金会说，他们花了五年多计划寻找这艘船。搜索工作于4月6日开始，采用声纳水下无人机，经过12天的搜索找到了这条沉船。

蒙特维多丸号是一艘混合货船，于1942年7月1日被美国潜艇"鲟鱼"号击沉，美军"鲟鱼"号船员不知道这艘日本船正将美国盟军澳大利亚的战俘运到日本占领的中国海南岛。

寂静世界探险队技术主管罗杰-特纳（Roger Turner）船长在电话中说：“我们相信这艘船是被两枚鱼雷击中的”。"第一枚鱼雷击沉了它，第二枚鱼雷炸毁了部分舱室。

罗杰-特纳补充说，这艘船被一分为二，船头和船尾都躺在海床上，相距大约500米。

根据寂静世界基金会的统计，这艘船上的遇难者约有1060人，来自14个国家，包括在新几内亚拉包尔（Rabaul）战役中被俘的979名澳大利亚人，其中至少有850名军人。

蒙特维多丸号上的其他死者还包括挪威货船赫斯坦（Herstein）号的33名水手，他们也在拉包尔被日军俘虏，以及大约20名日本警卫和船员。

据同一消息来源，受害者还有英国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、爱尔兰、荷兰、新西兰、所罗门群岛、瑞典和美国等国的国民。

寂静世界基金会说，蒙特维多丸号的残骸位于比泰坦尼克号沉船更深的地方，将不会受到干扰。出于对遇难者家属的尊重，任何物品或人类遗骸都不会被移走。

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