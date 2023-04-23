乌克兰谴责中国驻法国大使关于克里米亚历史的"荒谬版本"

乌克兰克里米亚/中国

中国驻法国大使卢沙野发表质疑克里米亚属于乌克兰的言论后，基辅周日谴责了这位中国大使有关克里米亚历史的"荒谬版本"。乌克兰的克里米亚半岛在2014年被俄罗斯吞并。

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乌克兰总统顾问米哈伊洛·波多利亚克（Mykhailo Podoliak）周日在推特上说：“从一个对其千年历史一丝不苟的国家的代表那里听到一个关于+克里米亚+历史的荒谬版本是很奇怪的”。

法新社说，中国驻法国大使卢沙野周五晚间接受法国LCI频道采访，谈到2014年以来被莫斯科占领的克里米亚时说："这取决于你如何看待这个问题。这里有历史。克里米亚在一开始就是俄罗斯的。是赫鲁晓夫在苏联时期把克里米亚交给了乌克兰”。

中国驻法国大使卢沙野接着说，前苏联国家"在国际法中没有有效的地位，因为没有国际协议使它们作为主权国家的地位生效"。

这位中国外交官还呼吁结束对后苏联边界问题的"争吵"。他说："现在最紧迫的事情是停下来，实现俄罗斯和乌克兰之间的停火"。

乌克兰总统顾问波多里亚克周日强调说，"前苏联的所有国家都有明确的主权地位，并且被载入国际法"，他呼吁卢沙野先生"不要重复俄罗斯的宣传"。

法新社说，中国驻法国代表的上述言论也引起了法国外交部门的反应。

法国外交部在周六的一份声明中说，它"惊愕地注意到"这些言论，并要求中国澄清中国驻法国大使这些言论是否反映其立场。并说，“我们不希望如此”。

巴黎强调说，乌克兰包括克里米亚在内的国家边界，在1991年苏联解体时，得到了包括中国的整个国际社会的承认，并成为联合国的一个新成员国"。法国外交部同时提醒说，倒是俄罗斯在2014年对克里米亚的吞并，“根据国际法是非法的”。

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