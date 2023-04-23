克宫发言人佩斯科夫儿子自称当过瓦格纳民兵

俄罗斯/乌克兰/瓦格纳

普京的标志性发言人佩斯科夫的儿子尼古拉-佩斯科夫称，他曾加入瓦格纳民兵在顿巴斯作战。这是克里姆林宫高官家庭成员首次公开宣称参加过侵乌战斗，但批评者说，这些信息无法核实，证明不了什么。

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据法广驻莫斯科记者雷瓦安（Jean-Didier Revoin）介绍：最初，这是瓦格纳集团老板普里戈津放出来的消息。他说，克宫发言人德米特里-佩斯科夫的儿子尼古拉-佩斯科夫（Nikolay Peskov）曾以假身份在卢甘斯克地区的瓦格纳私人民兵中战斗了不到六个月。

这一信息在俄罗斯《共青团真理报》网站上被相关人员证实。克宫发言人的儿子尼古拉-佩斯科夫表示，是他自己想加入的，并说，这个努力得到了全家支持。

这位克宫发言人之子尼古拉还说，当初是他的父亲德米特里（Dmitri）佩斯科夫帮他联系了瓦格纳民兵，经过三周训练，他上了战场，还被授予了勇气奖章。不过他没有说明自己现在的下落。

怀疑信息真实性

尼古拉-佩斯科夫现在正在休假，但他明确表示，他的制服在柜子里存放得很好，以备他决定重新入伍时，随时可再次使用。

不过疑虑仍然存在，因为所有这些信息都无法核实。况且这个说法，可让关于可供高官和寡头的子女宁愿逃离国家也不愿意为国家服役的传言不攻自破。

因为去年9月，尼古拉-佩斯科夫（Nikolay Peskov）被反对派纳瓦尔尼（Alexeï Navalny）的人打电话骗了，他在电话中承认自己没有遵守一个军事办公室的传唤令。于是，现在根据官方版本，大家知道，他更愿意在瓦格纳的队伍中战斗。

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