博雷利呼吁欧洲海军巡航台湾海峡：展现欧洲对该区域自由航行的承诺

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欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席博雷利（Josep Borrell）4月22日在法国《星期日报》上发表评论，呼吁欧洲海军在台湾海峡巡航，“以显示欧洲对这一绝对关键区域的航行自由的承诺”。他称，“欧洲必须非常关注这个与我们经济、商业和技术相关的问题。”

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博雷利在文章中写道：“在欧洲议会花了整整一周的时间谈论中国之后，周一我将召集欧盟各国的外交部长讨论同样的话题。因为虽然中国没有直接威胁到我们的安全，但鉴于其在世界范围内的系统性重量，它对欧洲构成了多层面的挑战，而这一点与俄罗斯的情况完全不同。中国将如何使用它的力量，我们如何应对它？这就是我们面临的两个问题。”

博雷利称，“自2019年以来，欧盟采取了一种中国战略，使北京同时成为伙伴、竞争者和制度性对手。伙伴是因为在许多问题上，如生物多样性、气候变化、贫困国家的债务或大流行病，鉴于这些议题的全球性质，绝对有必要与中国合作。特别是，鼓励比世界上其他国家燃烧更多的煤炭的中国提高其气候雄心的水平，将是非常重要的。但这不能不通过对话来实现。否则，它将使全球南方与我们对抗。”

博雷利补充说，“如果不与中国交谈就能解决我们与中国的问题，我们就会知道。另一方面，承认中国日益增长的作用绝不意味着对其有任何自满情绪。我们与北京在许多问题上有深刻的分歧。在价值观方面，中国对个人权利和基本自由的看法与我们完全相反。因此，我们将毫不犹豫地在国际论坛上与其抗争，因为中国在一些全球南方国家的支持下，试图对《世界人权宣言》提出质疑，但中国已经签署并批准了该宣言。”

博雷利说：“在经济不平衡方面，我们的分歧同样严重。我们的公司在中国市场上越来越处于不利地位，不是因为缺乏竞争力，而是因为它们面临着限制性措施，给予中国竞争对手的大量补贴，这减少了它们的机会。这就是为什么我们将对等作为我们与中国关系的具体原则。这就是为什么我们决定实施欧洲的措施，以确保我们的战略领域受到外国投资控制手段的保护。”

博雷利续称：“快乐的全球化已经结束。然而，它不应该让位于一个封闭的经济或脱钩，这将对欧洲非常有害。这种开放与安全之间的平衡是至关重要的。但这并不容易。欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）说：‘我们现在面临着两个集团的出现，每个集团都试图将世界其他地区吸引到自己一边。这可能导致形成围绕两个世界大国组织的两个集团’。我们希望在不寻求我们的经济与中国脱钩的情况下降低我们的风险。因此，我们必须具体说明如何实现这一目标。”

博雷利说，“在台湾问题上，我们的立场是简单而一贯的。在我们看来，只有一个中国。但不是在任何条件下。当然也不是通过使用武力。实际上，欧洲必须非常关注这个与我们经济、商业和技术相关的问题。这就是为什么我呼吁欧洲海军在台湾海峡进行巡航，以显示欧洲对这一绝对关键区域的航行自由的承诺。同时，我们必须对挑衅和升级保持警惕。绝大多数台湾人民认为，和平的现状是最合适的解决方案。因此，让我们坚定地维护这一原则。”

博雷利表示：“最后，是乌克兰问题。我们已经一再对中方说：支持俄罗斯不符合你们的利益。更重要的是，通过支持俄罗斯，你们只会加剧你们声称想要防止的国际体系的两极化。这就是我明天将与我的27位同事一起捍卫的信息。”

据悉，欧盟27国外长会议将于周一举行，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）将在线参加会议并发言。27国外长在欧盟外交事务委员会会上将就俄罗斯对乌克兰的侵略交换意见。随后，会议还将讨论欧盟关于俄罗斯侵略战争造成的地缘政治后果的行动计划，并了解当前事务。在这一议程下，外长们将触及： 苏丹、突尼斯、摩尔多瓦、中国、黎巴嫩和中东和平进程。

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